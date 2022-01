Madagascar: Tuléar / Eau et Energie - Jirama et Enelec à couteaux tirés

A peine une semaine après le passage du PCA de la Jirama, laquelle s'occupe de la distribution de l'énergie, et Enelec de la production, rien ne va plus.

Durant 24h, les Tuléarois n'avaient ni lumière ni eau. Mercredi vers 16h, pas de lumière dans toute la ville. Comme l'eau est pompée avec de l'électricité, pas de courant, pas d'eau bien sûr. On pensait que cela devait être une petite coupure, car aussi bien le Directeur Régional de la Jirama que le Technicien en Chef d' Enelec, tous deux se sont mis d'accord, devant les journalistes et le PCA de la Jirama, que les machines sont bien réparées et qu'il n'y aura plus de longues coupures. Baliverne!

On s'enquiert auprès de la production. Réponse : " Tout va bien ici, c'est la faute de la distribution ". Évidemment on se réfère auprès de la Jirama-distributrice. Même son de cloche : " le tableau de bord n'accuse aucune panne, donc ça doit être la production ". Ils ne se rendent comptent que de l'autre côté, il y a des gens qui travaillent avec le courant (commerçants, épiciers, écoles techniques), d'autres survivent grâce à l'électricité (couveuses des nouveau-nés). Bref, c'est toute la ville de Tuléar qui se plaint de ces longues coupures de la Jirama. Vraisemblablement, la population est sur le point de suivre la suggestion du député d'Ampanihy (Tuléar) : " Et, si les consommateurs cessent de payer les factures de la Jirama, que va-t-il se passer ? "