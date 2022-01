Madagascar: Risque de la propagation du virus

C'est un véritable élan de solidarité et une grande compassion que tous les Malgaches manifestent envers les sinistrés de ces derniers jours.

Les scènes rapportées par les journalistes sont poignantes. Les autorités se sont mobilisées pour venir en aide à tous ces malheureux qui ont dû quitter leur habitation et ont gagné les sites d'hébergement. Les endroits aménagés sont encore insuffisants et on ressent un pincement au cœur en voyant ces gens qui doivent se serrer pour avoir un minimum de confort. Les aides apportées sont juste suffisantes, mais en pleine pandémie de Covid-19, on est en droit de se préoccuper de la propagation du virus dans ces gymnases bondés.

Les autorités ont, dès avant-hier, pris les choses en main. Le BNGRC a coordonné tous les secours. La mairie a aménagé les sites d'hébergement dans les différents arrondissements. Les sinistrés ont afflué continuellement et la capacité d'accueil de ces camps a été dépassée. En dépit de cela, ces sans-abri malgré eux se sont adaptés. Ils ont reçu des aides matérielles. Des postes sanitaires ont été installés pour permettre de soigner ces milliers de personnes. Néanmoins, on peut s'interroger sur la manière dont elles vont pouvoir se protéger du virus.

Malgré toutes les assurances apportées, on s'inquiète de la propagation de la contamination. Les masques ne sont pas portés et les gestes barrières et la distanciation sociale ne sont pas respectés. Toutes les conditions sont réunies pour que le nombre de cas positifs reparte à la hausse. Les moyens médicaux sont nettement insuffisants. Des sachets de CVO ont été distribués, affirme-t-on. Les sinistrés ont pour le moment d'autres soucis en tête. Ils ne pensent qu'à survivre et oublient toutes les recommandations qui ont été faites auparavant. Il est temps de se ressaisir et de réaménager les endroits qui ont été choisis pour accueillir ces pauvres gens.