Sénégal: Locales à Ziguinchor - Doudou Ka vote et appelle à voter pour Baldé

ZIGUINCHOR- Pour les élections territoriales de dimanche prochain, Doudou Ka a choisi d'accompagner la tête de liste majoritaire de la coalition Ucs Mbollo, le maire sortant Dr Abdoulaye Baldé. Malgré qu'il soit directeur de campagne de la coalition au pouvoir, le leader du mouvement " Doggu pour un grand Sénégal " de voter pour le candidat le " sérieux " au détriment des deux investis de la majorité Benoît Sambou et Seydou Sané. Il a fait une déclaration publique, tard dans la soirée, pour manifester son soutien à Baldé qui dirige la commune depuis 12 ans. Selon lui, le choix doit être judicieux et profitable à toutes les populations de verte Casamance.

" Chères populations de Ziguinchor, le dimanche 23 janvier 2022, il s'agira de faire un choix très clair entre l'aventurisme politique, l'instabilité, les velléités identitaires, le repli sur soi, la défiance à l'État, le blocage du processus de développement de notre région, ou au contraire, la République, la cohésion nationale, la stabilité, la paix et la sécurité, la poursuite de la mise en œuvre des travaux d'infrastructures importantes en 2022 comme la reconstruction du pont Émile Badiane, la reconstruction des aéroports de Ziguinchor et de Cap Skirring, l'éclairage public de la ville, la construction de centres d'affaires, la construction de hangars logistiques, la finalisation des travaux de l'agropole du Sud, etc. Pour ma part, j'ai choisi de voter pour le candidat qui est le mieux placé selon pour faire barrage au candidat Ousmane Sonko qui incarne le recul et la stagnation ", a martelé Doudou Ka.

Poursuivant, il affirmé que voter le maire sortant Abdoulaye Baldé, c'est exprimer son souhait de voir émerger la commune de Ziguinchor. " J'ai choisi de voter pour le candidat le plus apte à manager et à incarner un système qui met ma commune en cohérence avec l'État central, pour un homme de paix connu pour son sérieux et expérience au sommet de l'État, pour une équipe plurielle et inclusive faite d'hommes et de femmes engagés au quotidien pour la cause communale. J'ai décidé de voter pour Abdoulaye Baldé, candidat à la mairie de Ziguinchor à qui je demande solennellement de rejoindre le camp présidentiel dès le lendemain de sa victoire du dimanche 23 janvier 2021 pour garantir la parfaite mise en œuvre du Plan de développement de ma ville de Ziguinchor avec le Plan Sénégal émergent (Pse) ", a préconisé le conseiller municipal.