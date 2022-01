Afrique subsaharienne - Vers une inflation alimentaire

L'inflation augmente partout dans le monde. En Afrique subsaharienne, un élément tire plus que d'autres la tendance : les prix des denrées alimentaires.

Les aliments représentent environ 40% du panier de consommation en Afrique subsaharienne. En 2019, l'inflation alimentaire a augmenté dans vingt pays. Après être restée stable autour de 9 % depuis le début de la pandémie de coronavirus, l'inflation alimentaire a recommencé à augmenter à partir d'avril 2021 pour atteindre environ 11 % en octobre. À l'échelle mondiale, cette augmentation récente est attribuée à la hausse des prix du pétrole (qui augmentent les prix des engrais et les coûts de transport), les sécheresses et les restrictions à l'exportation imposées par certains grands exportateurs, et le stockage dans certains pays.

En outre, les mesures de confinement ont perturbé la production et les importations de semences ainsi que d'engrais ont provoqué des pénuries de main-d'œuvre. Mais il existe une diversité à travers la région : l'inflation alimentaire au Tchad est proche de zéro mais de 30% en Angola. Des facteurs nationaux ( conditions météorologiques et taux de change) sont des contributeurs importants à l'inflation alimentaire en Afrique subsaharienne.

Les perspectives incertaines

L'inflation des produits alimentaires pourrait s'atténuer si les prix des matières premières fléchissent et si les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale induites par la pandémie se résolvent. Une inflation alimentaire plus élevée aggraverait la situation des pays déjà confrontés à l'insécurité et aux pénuries alimentaires avec un impact disproportionné sur les ménages pauvres. Le nombre de personnes sous-alimentées devrait avoir augmenté de 20 % en 2020, couvrant 264 millions de personnes. La lutte contre l'insécurité alimentaire par le biais d'une assistance sociale et d'une assurance ciblée peut aider la population à faire face. L'étude suggère d'éviter les barrières commerciales et d'améliorer l'accès au financement, aux stocks de semences, aux insecticides, aux engrais, aux mesures antiérosives et à l'irrigation.