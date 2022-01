Congo-Kinshasa: En perspective de l'année 2022/ONGD-ASMB - Simplice Muanza Bilembo appelle ses membres à redoubler d'efforts

*Le Président national de l'organisation non gouvernementale pour le développement " Les Amis de Simplice Muanza Bilembo (ASM) " a appelé ses membres au travail, à la prise de conscience et à la collaboration pour cette année 2022. L'appel a été lancé, en marge de la cérémonie d'échange de vœux organisée lundi 17 janvier dernier, à l'espace chez Toguy au bord du majestueux fleuve Congo, dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa.

A cette occasion, le président Bilembo a jugé positif le bilan de l'ONGD pour l'année 2021 en dépit de la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19. Il a indiqué que l'organisation est implantée, il y a 7 ans, dans la commune de Ngaliema, à l'Ouest de Kinshasa. Elle a mené de multiples actions à caractère social, notamment l'assistance des malades, la formation de plus d'une centaine de filles en coupe et couture, l'octroi des fournitures scolaires à plus de 6500 élèves. Il a aussi présenté le comité dirigeant avant de souhaiter à tous les cadres et membres une bonne et heureuse année 2022.

" Pour cette nouvelle année qui commence, je réitère mes vœux les meilleurs à tous les membres de l'ONGD. Que cette année soit fructueuse dans toutes nos entreprises ", a déclaré le président Simplice, avant d'appeler tous les cadres (NDLR : comité directeur et président des antennes) à une prise de conscience, au travail et à la collaboration. Il a, à cet effet, évoqué l'un des grands hommes qui ont existé dans le temps, en la personne d'Adolphe Hitler. " Aucune nation est née grande, c'est à travers son peuple, qu'elle la devient ", a-t-il rappelé.

Peu avant le secrétaire général de cette organisation, M. Ramazani, avait fait appel aux chefs d'antennes à travers la commune de Ngaliema, de faire chacun un bilan de l'année 2021, question de bien entamer l'an 2022.

De son côté, le chargé des projets de ladite ONGD a souligné que l'année 2022 sera celle de défis à relever et des objectifs à atteindre. Dans la foulée, une séance des questions et réponses a été proposée par le secrétaire général adjoint, Oscar Kabamba. Par ailleurs, les membres et représentants d'antennes ont exprimé leurs préoccupations, lesquelles avaient reçu des réponses satisfaisantes des membres du comité directeur dont le conseiller juridique, Élie Ongala. Cette journée s'est clôturée dans une ambiance festive avec au passage un buffet offert aux participants par son président affectueusement appelé le " Réveil de Ngaliema ".