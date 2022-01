Congo-Kinshasa: Préparatifs de lancement du parti politique "AREP"/2023 - La Dynamique Guy Loando Mboyo recrute une base importante à Barumbu

*Dans le cadre des préparatifs du lancement officiel du parti politique "Agissons pour la République" (AREP), dont l'initiateur sera Me Guy Loando Mboyo, Notable de la Tshuapa et actuel Ministre d'Etat à l'Aménagement du Territoire, la Dynamique Guy Loando Mboyo (DGLM) a organisé sa toute première Assemblée générale au fief de Barumbu, une des 24 communes de la Capitale Congolaise. Il était question, pour cette structure, d'expliquer la vision de Guy Loando pour un Congo meilleur et présenter les missions de la DGLM, les conditions d'adhésion ainsi que les droits et devoirs de chaque membre adhérent. Conduite par son Coordonnateur National, Christian Kaniki, la Dynamique Guy Loando a pu réunir, pour la circonstance, plus de 100 jeunes en date de dimanche 16 janvier 2022, à Barumbu.

Organes de la DGLM

De prime abord, Christian Kaniki a déclaré que la Dynamique Guy Loando Mboyo a pour organes nationaux : l'Assemblée générale et la Coordination Nationale.

Au niveau de la Coordination Nationale, il a souligné qu'elle est composée d'un Coordonnateur National, des Coordonnateurs Nationaux, d'un Secrétaire Général, d'un Secrétaire Général adjoint, d'un Président de la Ligue de Jeunes, d'une Présidente de la Ligue des Femmes, d'un Secrétaire National, des Secrétaires rapporteurs, puis d'un Secrétaire financier.

Aux côtés des organes nationaux, le Coordonnateur National de la DGLM a indiqué, pour ce qui concerne les organes de base, qu'elles sont composées d'une Présidence fédérale, soit par district, et des Présidents des communes, pour une meilleure administration des cellules.

Valeurs de l'AREP

Tout en précisant que toutes les structures rattachées à Me Guy Loando, vireront intégralement vers le parti politique : "Agissons pour la République", Christian Kaniki est revenu sur les valeurs qui doivent caractériser les cadres et militants de cette formation politique.

Il a cité, à cet effet, le dynamisme, l'engagement, la loyauté ainsi que le sens prêt à l'action. Des valeurs qui convergent unanimement vers l'objectif du changement sociétal de la RDC et de son peuple.

Missions de la DGLM

Par ailleurs, le Coordonnateur National de la DGLM, surnommé aussi "001", a indiqué que la Dynamique Guy Loando Mboyo poursuit l'objectif d'accompagner par la mobilisation les activités politiques du parti AREP notamment, conquérir le pouvoir par la voie démocratique et s'appesantir sur le bien-être social des Congolais, d'être une machine de recrutement à la base, d'implanter des cellules de base dans toutes les communes de Kinshasa et l'étendue du territoire national.

Conditions d'adhésion, droits et devoirs

Au volet des conditions d'adhésion, Christian Kaniki a, par ailleurs, affirmé, devant les jeunes de Barumbu, que l'adhésion à la DGLM est fonction des critères d'avoir plus de 18 ans, d'être de nationalité congolaise et d'être totalement disponible et engagé dans la vision politique.

A cela, une fois adhéré, chaque membre jouira du droit de la liberté d'expression, d'opinion et de conscience ; de la liberté d'information et de formation ; de la protection politique.

Comme devoir, Christian Kaniki a parlé, enfin, de contributions financières périodiques auxquelles devront souscrire tous les membres de la DGLM afin de soutenir toutes les actions d'accompagnement politique à la vision du parti politique : "Agissons pour la République".