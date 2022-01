Ethiopie: Le blocage des expéditions d'aide humanitaire entraîne le taux le plus bas de stocks de toute nature au Tigré

Adigrat — En raison des combats en cours dans la région éthiopienne du Tigré, le transport des aides humanitaires est suspendu depuis le 14 décembre. Malgré les plus de 800 000 personnes qui devraient être aidées chaque semaine, entre le 6 et le 12 janvier, environ 10 500 personnes ont reçu une aide alimentaire. Il s'agit du taux le plus bas depuis mars de l'année dernière", a confirmé le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA). Selon les partenaires, les stocks de nourriture restants ne peuvent aider que 28 000 personnes.

Les combats en cours à Abala, dans la région Afar de l'Éthiopie, ont entraîné la fermeture du corridor Semera-Abala-Mekelle et, par conséquent, les Nations unies et d'autres ONG ont été contraintes de réduire, de reporter ou d'annuler toute forme d'assistance dans la région.

Selon l'organisme des Nations unies, la réponse humanitaire a été intensifiée dans les zones accessibles d'Amhara et d'Afar. Dans le centre-nord de la région d'Amhara, plus de 578 000 personnes ont reçu une aide alimentaire la semaine dernière, et plus de 40 000 abris et articles non alimentaires ont été distribués. Des centaines de milliers de personnes déplacées continuent de retourner dans leur lieu d'origine. Dans le nord-est de la région d'Afar, plus de 47 000 personnes ont reçu une aide alimentaire au cours de la semaine dernière. En outre, trente équipes mobiles de santé et de nutrition continuent de fournir des services essentiels dans les communautés éloignées et touchées par les conflits.

Ces derniers jours encore, le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré que certains médecins du Tigré sont contraints d'utiliser du sel pour désinfecter les plaies, de distribuer des médicaments périmés et de réutiliser des articles jetables tels que des drains et des gants.

La campagne de vaccination contre la rougeole, lancée au cours de la première semaine de janvier 2022, se poursuit et a touché jusqu'à présent plus de 145 000 enfants sur près de 800 000. Toutefois, les partenaires de la santé signalent que cette campagne est également confrontée à de graves difficultés, notamment le manque de carburant et de ressources économiques, la capacité limitée de la chaîne du froid et la pénurie de personnel de santé.