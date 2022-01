Afrique du Nord: Les chrétiens d'Algérie redécouvrent la pertinence des Pères de l'Église

Constantina — "Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va". C'est l'intuition qui a poussé quelques chrétiens du diocèse catholique de Constantine, en Algérie, à entreprendre un "itinéraire par étapes" pour redécouvrir la richesse et la pertinence des événements et des figures qui ont marqué l'histoire des communautés chrétiennes des premiers siècles en Algérie et dans d'autres pays du Maghreb. L'initiative, divisée en quatre étapes, a débuté en septembre 2021 et se poursuivra dans les mois à venir. Sœur Rosalie Sanon, des Sœurs de Sainte Anne, a publié sur le site du diocèse des informations sur les excursions déjà effectuées et les projets futurs du parcours dans un bref rapport qui exprime simplement et efficacement l'esprit de l'initiative ainsi que la gratitude étonnée partagée par les participants à la découverte des trésors conservés dans la mémoire de l'ancienne chrétienté nord-africaine.

L'itinéraire suivi par la communauté catholique de la région, avec la participation de l'évêque Nicolas Lhernould, fait voyager les visiteurs à travers sept siècles d'histoire, à la découverte des saints, des Pères de l'Église et des textes anciens, et en visitant les sites archéologiques qui ont été témoins de ces grandes aventures de la foi. Des événements et des situations - comme les controverses contre l'arianisme et l'hérésie donatiste - qui ont contribué à définir la doctrine de l'Église et la nature même de l'expérience chrétienne, et qui continuent à représenter un point de référence paradigmatique pour tous les temps, en ce qui concerne la dynamique unique et incomparable à travers laquelle l'Évangile est proclamé et la foi en Christ est communiquée de personne à personne.

Guidés par l'Évêque Nicolas, les participants ont retracé les événements historiques liés aux royaumes de Numidie et à l'Empire romain, les passions des premiers martyrs, la controverse autour des "lapsi", les baptisés qui, après avoir renié leur foi en temps de persécution, demandaient à être réadmis dans la communauté, face au refus "rigoureux" des donatistes. Un voyage dans le temps qui a amené les participants à s'immerger dans la richesse des cultures et des peuples (Berbères, Numides, Romains, Vandales, Byzantins) et à retracer les événements des personnages qui ont marqué l'histoire de ces terres, du roi berbère Massinissa, premier roi de la Numidie unifiée, aux saints martyrs Jacques et Mariano, en passant par Cyprien, Ottato et, évidemment, saint Augustin d'Hippone.

Les excursions sur les sites archéologiques de Tiddis et Timgad, rapporte Sœur Rosalie, étaient coordonnées par le Père Michel Guillaud, tandis que les visites de Djemila et Sétif étaient accompagnées de conférences de Mgr Lhernould, sur les thèmes de la prière des premiers chrétiens, de la célébration des sacrements aux premiers siècles et de la transmission de la foi dans le contexte politique et culturel de l'Empire romain. Au cours des différentes étapes du voyage, les noms de Cyprien, d'Augustin, de ses parents Patricius et Monica, de Fulgentius et d'autres grands témoins orientaux des premiers siècles chrétiens, comme Justin et Ignace d'Antioche, ont été continuellement évoqués. Des noms qui font référence à une expérience de foi vécue parfois dans l'adversité, au milieu de cultures et de peuples différents. Une aventure marquée par la richesse des rites, des mots et des symboles qui peuvent nourrir la prière de ceux qui ont le don de partager la même expérience aujourd'hui.

Les deux prochaines étapes du programme organisé par le diocèse de Constantine auront lieu au printemps. Sur les traces de Saint Augustin, les participants à l'initiative se rendront à Souk-Ahras, Madaure, Hippone et Guelma. Ensuite, dans la région de Tebessa, ils se plongeront dans les événements des communautés chrétiennes locales pendant les périodes de domination vandale et byzantine.