Mauritanie: CAN 2021 - Après un premier tour catastrophique de la Mauritanie, Adama Ba annonce la fin de sa carrière internationale

Adama Ba a annoncé sa retraite du football international après une carrière bien remplie avec l'équipe nationale de la Mauritanie.

L'international mauritanien Adama Ba annonce la fin de sa carrière internationale quelques minutes après l'élimination des Mourabitounes à la CAN 2021. " On était venu au Cameroun pour faire quelque chose, malheureusement, on est tous passés à côté. Maintenant, il va falloir assumer et l'équipe va devoir se projeter. Pour le reste, me concernant, c'est mon dernier match avec l'équipe nationale. J'ai passé huit bonnes années avec l'équipe nationale. Je remercie les jeunes qui m'ont accordé beaucoup de respect ", a confié la star du football mauritanien au micro de RFI.

L'ancien joueur de Bastia a expliqué les raisons d'une telle décision malgré son jeune âge. " Je n'ai que 28 ans, c'est vrai, mais ces derniers mois, je n'ai pas senti la chose. Quand, je ne sens pas les choses, je préfère partir avec le respect, c'est toujours mieux. J'ai été éduqué ainsi, j'ai respecté tout le monde jusqu'ici. Je préfère partir, parce que c'est le moment pour moi. Maintenant, je vais rentrer dans mon club et souhaiter le meilleur à l'équipe nationale. C'est mon pays, c'est un pays que j'aime, je me suis toujours donné à 100%. On avait créé quelque chose d'extraordinaire depuis 2013. Avant, il n'y avait rien du tout. On est venus avec une nouvelle génération avec le coach Martins que je tiens à remercier. Aujourd'hui, c'est la fin d'un cycle, je préfère dire au revoir, la tête haute. "

La Mauritanie quitte donc la Coupe d'Afrique des Nations sans aucun point et aucun but marqué. Ce sont de bien mauvaises prestations que la Mauritanie a livré durant cette CAN 2021 au Cameroun.