Afrique: CAN 2021 - CAN 2021 : enfin, Nicolas Pépé rayonne avec la Côte d'Ivoire

A 26 ans, Nicolas Pépé s'épanouit et s'épaissit enfin avec la Côte-d'Ivoire à l'occasion de la CAN 2021. Grand artisan de la qualification des Éléphants pour les huitièmes de finale, l'attaquant ivoirien n'a sans doute pas encore fini de surprendre positivement.

Vainqueur de l'Algérie ce jeudi (3-1), la Côte d'Ivoire a consolidé sa place de leader (7 points) du groupe E et s'offre les huitièmes de finale du tournoi. Cette performance de haute volée de la sélection double championne d'Afrique (1992,2015) a été rendue possible par la contribution active et dynamique de Nicolas Pépé.

Une montée en puissance spectaculaire

Attendu ces dernières années comme la figure de proue de la sélection ivoirienne, Nicolas Pépé n'avait toujours pas tenu toutes ses promesses jusque-là. Et cette CAN 2021 s'apparente comme une opportunité rêvée par le natif de Mantes-La-Jolie (France) pour briller avec son équipe de cœur. Alors qu'il a démarré timidement la compétition avec une entrée face à la Guinée Équatoriale, Nicolas Pépé a été époustouflant contre la Sierra Léone. En effet, face aux Leone Stars le 16 janvier, l'attaquant ivoirien d'une frappe enroulée a inscrit son premier but dans une phase finale de CAN.

Ce jeudi contre l'Algérie en ce qui concerne le 3éme match de poule de la Côte d'Ivoire, il s'est encore montré à son avantage avec un but inscrit et une passe décisive. Vif et mobile dans son couloir droit, l'ancien lillois bonifie le collectif ivoirien grâce à ses dribbles chaloupés, ses percussions et ses frappes supersoniques. Avec un total de 2 buts et une passe décisive en 3 sorties, l'ex sociétaire du SCO d'Angers est clairement l'atout offensif numéro un des Éléphants dans l'optique des huitièmes de finale face à l'Égypte le 26 janvier prochain.