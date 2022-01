Cameroun/Burkina Faso: CAN 2021 au Cameroun - En collaboration avec CANAL+, Iron Biby va soutenir les Etalons

"L'homme le plus fort du monde" prend le chemin du Cameroun pour apporter son soutien aux Etalons qui doivent disputer les huitièmes de finale de la CAN face au Gabon. Dès ce 21 janvier, Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou, alias Iron Biby, entreprend le voyage, grâce à CANAL+ Burkina qui lui offre un séjour de cinq jours.

Le champion a déjà une idée précise de sa mission auprès des Etalons footballeurs. "Il s'agit d'être présent en tant que patriote burkinabè. C'est un devoir pour moi d'aller soutenir notre équipe nationale. Avec l'aide de CANAL + Burkina, j'aurai la chance de dîner avec les Etalons et de partager un bon message et puis les encourager à ma façon", résume le détenteur du record mondial de Log Lift qui a soulevé une bûche de 229 kg.

Jonathan Lett, le directeur général de CANAL+ Burkina, explique qu'en organisant ce voyage, sa société a pour objectif de trouver un moyen supplémentaire d'encourager le Onze national burkinabè. "Nous le faisons de tous les moyens possibles. Nous le faisons sur notre page Facebook et tout autour de nous. Nous avons voulu passer à l'étape supérieure en leur envoyant un symbole. Et quoi de plus symbolique que l'homme le plus fort du monde, un symbole de puissance? Nous leur envoyons un symbole de force et nous espérons que cela va leur donner du courage", résume M. Lett.

La rencontre Gabon-Burkina Faso se joue dimanche 23 janvier 2022. Pour Iron Biby, cela ne fait aucun doute : les Etalons vont braver les crocs des Panthères du Gabon pour se hisser en quarts, voire plus. "Pour moi chaque match qu'ils vont jouer est comme une finale. Donc ils doivent se donner juste à fond et je me dis qu'il est possible de remporter cette coupe", a-t-il commenté.

Iron Biby restera auprès de Kamou Malo et son équipe durant cinq jours. Avant de revenir s'entraîner pour une compétition mondiale, prévue pour le 4 avril 2022 en Angleterre.

Iron Biby détient le record mondial en soulever de bûches avec une charge de 229 kg. Il caresse le rêve de l'augmenter d'un kilogramme de plus. "Si nous remportons la coupe cette année avec une autre victoire mondiale, ça sera bien pour le Burkina Faso", se plait-il à rêver.