Gabon: La SEM tient son premier Conseil d'administration présidé par le Pr Michel Mboussou

La Société Équatoriale des Mines (SEM) a tenu son premier Conseil d'administration, ce vendredi 21 janvier à son siège de Libreville, 10 ans après sa création par le décret n°1018/PR/MMPH du 24 août 2011. Ledit conseil a été présidé par le Pr Michel Mboussou, Président du Conseil d'Administration (PCA), en présence d'Elvis Ossindji, qui lui, est le Directeur Général et bien d'autres personnalités.

Le premier Conseil d'administration de la Société Équatoriale des Mines( SEM) s'est tenu ce vendredi à Libreville. Il a été présidé par le Pr Michel Mboussou ,Président du Conseil d'Administration (PCA). "Le Conseil d'administration de la SEM tient sa première réunion dix ans après la mise ne place de la société. Les statuts prévoient que les premiers administrateurs doivent être nommés par décret. Ce qui a été fait le 17 décembre dernier. Nous nous sommes attelés à organiser ce premier conseil" a t-il tenu à préciser.

Autour de lui, prenaient part, le Directeur général de la SEM, Elvis Ossindji, Joseph Nyoundou, Administrateur représentant la Présidence de la République, Didier Revandine, représentant le ministère des Mines, Christian Ebe, Administrateur représentant le ministère de l'Economie ,Gislain Guillian Bingagoye, Administrateur représentant le ministère du Budget et des Comptes publics ,Stephen Stanislas Mouba, Administrateur représentant le ministère de l'Environnement et bien d'autres membres de la société.

Le Président du Conseil d'Administration de la SEM n'a pas manqué de souligner la nécessité de cette réunion et a appelé les uns et les autres à accompagner Elvis Ossindji, le nouveau Directeur général. "Nécessaire parce que nous prenons le navire en marche dix ans après. Il va falloir réexaminer un certain nombre de choses. Nous avons un jeune Directeur général qui a été nommé. Nous devons l'accompagner et nous devons surtout respecter les principes de bonne gouvernance contenus dans l'acte uniforme de l'OHADA" fait-il savoir.

Il a été question au cours de ce rendez-vous, de poser les ou fondements d'une gouvernance qui se veut dynamique, transparente et conforme aux règles et standards en vigueur à l'heure où la Direction générale de la SEM s'engage dans une redynamisation de cette entreprise d'État en droite ligne avec les objectifs clés du Plan d'accélération de la Transformation (PAT). Et au Pr Michel Mboussou de rappeler à des fins utiles que "la SEM, c'est le levier de la politique minière du Gabon de demain". Et de préciser qu'"il était bon que ce conseil se réunisse, que le Directeur Général nous présente sa feuille de route, un projet quinquennal ".

Aussi, était-il question lors de cette rencontre, de l'adoption par le Conseil d'administration, de la nomination des premiers administrateurs ; de l'adoption par le Conseil d'administration, de la nomination du Directeur général ; du transfert du siège social de la SEM, fixé à Libreville"Boulevard de la Nation, ancien gouvernorat du Bord de mer" BP : 23.801.

Rappelons à des fins utiles que la SEM est une société d'État créée par le décret présidentiel n°1018/PR/MMPH du 24 août 2011 avec pour mission, au nom et pour le compte de l'État, de détenir et gérer sa participation dans les sociétés minières, ainsi que d'entreprendre en République gabonaise ou à l'étranger, seul ou en association, toute activité liée au secteur minier.