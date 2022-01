Congo-Brazzaville: Loisirs - l'Anvri soutient le groupe Camie pour la valorisation des jeux sportif traditionnels

L'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation (Anvri), dans le cadre de l'accompagnement technico-économique et juridique des porteurs de projets innovants, a apporté un appui au groupe culturel et sportif Camie, inventeur des jeux sportifs traditionnels " A qui l'honneur et Mozindo ".

A l'issue de la cérémonie de démonstration des jeux sportifs traditionnels " A qui l'honneur et Mozindo ", les experts de de l'Institut supérieur d'éducation physique et sportive (Iseps) ont confirmé leur aspect sportif. Ils remplissent, selon eux, les caractères de motricité, de compétition et de règlement qui sont les critères clés pour des jeux sportifs. Ces deux jeux, bien que sportifs, sont encore traditionnels car il n'y a pas encore de fédération et de règlement institué.

" Ces jeux traditionnels sont des jeux de sports collectifs, des jeux socio-moteurs avec plusieurs participants et qui développent beaucoup d'habiletés. Il nous faut nous approcher des promoteurs de ces jeux pour analyser méthodiquement et scientifiquement leur logique interne", a expliqué le Dr Alain Pascal Eyinda, sociologue des activités physiques et sportives.

Pour sa part, le Dr Gordon Lembé, maître de conférences à l'Université Marien-Ngouabi, a indiqué que dans ces jeux sportifs traditionnels se trouve un peu d'innovations au point de s'apparenter aux modernes. " Nous visons la scolarisation de ces jeux sportifs traditionnels et non la "sportification" ", a déclaré l'universitaire qui est, par ailleurs, membre de l'Association des jeux et sports traditionnels d'Afrique de l'ouest et du centre.

En vue de la scolarisation des jeux " A qui l'honneur et Mozindo ", en effet, le Dr Gordon Lembé a souhaité la mise en place d'une disposition avec des contenus d'apprentissage en respectant le processus didactique et pédagogique. Il est question pour les experts de l'Iseps de déterminer dans ces jeux le respect sur le plan scientifique, le but du jeu, les problèmes à résoudre, l'organisation, le déroulement, etc.

En rappel, l'Anvri est un établissement public sous tutelle du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Il promeut l'utilisation des résultats de la recherche et de l'innovation à des fins économiques et /ou sociales. C'est ainsi que la structure a reçu une demande d'accompagnement du groupe Camie, qui a abouti à la démonstration de ces jeux sportifs traditionnels avec l'implication de l'Iseps.

Le groupe culturel et sportif Camie a été créé en 2012 par des inventeurs et innovateurs congolais pour promouvoir la culture congolaise et africaine : instruire, éduquer, former, éveiller la conscience et pérenniser l'identité culturelle africaine.