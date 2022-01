Afrique: Zone Cémac - La direction générale du Ciespac s'engage à améliorer les ressources humaines en santé

Le premier directeur général du Centre inter-Etats d'enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale (Ciespac), le Pr Pierre Marie Tebeu, a pris le 20 janvier à Brazzaville, à l'issue de son intronisation, l'engagement de développer les ressources humaines en santé publique dans la zone de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac).

Le directeur général du Ciespac a été installé dans ses fonctions par le représentant du président de la Commission de la Cémac au Congo, Placide Iloki, devant les représentants de plusieurs institutions congolaises et internationales. Ce dernier a remis au Pr Pierre Marie Tebeu les attributs du pouvoir, particulièrement l'emblème de la Cémac, les clefs des bureaux et autres.

" Je prends devant vous l'engagement ferme d'organiser, de gérer et d'administrer cette direction générale avec diligence, sérieux et intégrité. Je mesure avec sérénité l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe en prenant les reines de cette école qui a la noble mission de développer les ressources humaines dans le domaine de la santé publique au compte de la zone Cémac ", a assuré le Pr Pierre Marie Tebeu.

Le Ciespac forme des professionnels de santé publique venant des six pays de la la Cémac, notamment Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad.

Le premier directeur du Ciespac a assuré ses pairs du domaine de la santé, les partenaires au développement et les autorités à rétablir l'ordre, le respect, la discipline, la justice, la transparence et l'équité afin que " vive l'union entre les pays de la Cémac ". " Je serai un directeur général ouvert au dialogue et à la discussion avec tous les collaborateurs et partenaires et je serai à l'écoute des pays. Le respect de la communauté sera ma seule boussole ", a ajouté le directeur général du Ciespac.

Depuis 1981, l'amélioration de la qualité des formations des ressources humaines en santé est l'une des préoccupations des chefs d'Etat de la sous-région Cémac.

" Pour tenir ses promesses, la gestion du Ciespac se doit d'être de façon permanente orientée vers les exigences de bonne gouvernance à travers un fonctionnement régulier de ses organes de décisions ", a indiqué la ministre Ingrid Olga Ghyslaine Ebouka-Babackas, en charge de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, patronant la cérémonie d'installation du nouveau directeur général. Elle s'est félicitée de la finalisation du plan stratégique d'établissement du Ciespac, de l'appui du financement de l'Agence française de développement, de la révision des programmes de formation en master I et II, ainsi que de la mise en place de la spécialité Hygiène, qualité et sécurité de l'eau et des aliments.

Signalons que le premier directeur général du Ciespac jouit d'une solide expérience dans la prise en charge des fistules obstétricales et non obstétricales, la formation des équipes, l'évaluation des programmes fistules en Afrique : Bénin, Mali, République du Congo, Tchad et autres.