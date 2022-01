Afrique: CAN 2023 - Le Tchad défiera la Gambie en qualifications

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé au tirage au sort du tour préliminaire des qualifications pour la 34e Coupe d'Afrique des nations (CAN 2023), ce 21 janvier 2022 à Douala. Les mains de Rigobert Song et d'Emmanuel Amunike ont été lourdes pour le Tchad qui affrontera la Gambie, actuelle huitième de finaliste de la CAN 2022. L'équipe de Maurice a été plus épargnée avec Sao Tomé & Principe comme adversaire. A noter que les six vainqueurs de ces doubles confrontations rejoindront les 42 autres nations qualifiées d'office pour la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2023.

CAN 2023 : LE TOUR PRÉLIMINAIRE DES QUALIFICATIONS

Erythrée - Botswana

Sao Tomé & Principe - Maurice

Djibouti - Soudan de Sud

Seychelles - Lesotho

Somalie - Eswatini

Tchad - Gambie