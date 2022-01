Gabon: Lambaréné - BGFI installe ses nouveaux locaux flamants neufs dans la ville du Grand Blanc

BGFIBank Gabon a officiellement inauguré ses nouveaux locaux de son Agence Etoile Leonis, le 14 janvier dernier dans la capitale du Moyen-Ogooué en présence des autorités politico- administratives provinciales. Elles ont témoigné de leur satisfaction quant au nouveau joyau qui vient redorer le centre-ville du Grand Blanc et ce, à proximité de la Mairie du 1er arrondissement de Lambaréné.

C'est un bâtiment flambant neuf aux couleurs de BGFIBank Gabon qui vient d'être officiellement d'être inauguré à Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogooué. La coupure du ruban symbolisant l'inauguration des nouveaux locaux de l' Agence Etoile Leonis a été par les gouverneur

Heureux sont ces agents qui vont y travailler dans de bonnes conditions. Cela s'inscrit dans le bien-être de l'employé qui n'a pas manqué de saluer cette initiative aussi louable. Loukoumanou Waidi, Administrateur-Directeur Général de BGFIBank Gabon explique que la conduite de ce projet dont il a suivi l'évolution des travaux de bout-en bout, entre dans le cadre de la stratégie de développement du Groupe BGFIBank et par ricochet, dans la mise en œuvre du Plan Stratégique Triennal de BGFIBank Gabon.

Il poursuit son propos, toujours en expliquant que le Projet d'Entreprise du Groupe BGFIBank " Dynamique 2025 ", est une étape importante dans la réalisation de leur ambition, et ceci à travers le renforcement de leur Gouvernance, la transformation de leur Capital Humain, la garantie de leurs Ressources, la maîtrise des Risques auxquels ils sont exposés, et le développement du Groupe auquel est annexé le renforcement de la proximité client.

L'ADG a tenu à souligner que "BGFIBank Gabon développe sa stratégie de croissance et de leadership à travers ses quatre grands marchés - Marché des particuliers et des professionnels, Marché des Entreprises et Institutions, Banque de Financement des Entreprises, et la Banque Privée- avec comme point central de notre action : la qualité de service et la satisfaction du client". Loukoumanou Waidi et ses collaborateurs mettent en effet la satisfaction du client au cœur de leur dispositif commercial car, "disons-le ouvertement, le vrai marqueur de notre succès repose sur nos clients et leur satisfaction !" confesse t-il.

BGFIBank Gabon dit multiplier ses efforts dans le cadre de la stratégie d'implantation, afin d'être toujours proche des populations et leur offrir des produits et services qui répondent à leurs attentes. Aussi, l'Agence Etoile LEONIS désormais située ici en plein centre-ville à proximité de la Mairie du 1er arrondissement, répond aux exigences des clients et du personnel de la banque, car dotée de commodités modernes et ergonomiques. Elle allie également confort et sécurité tout en offrant aux clients un espace chaleureux et aéré suivant les consignes de distanciation physique liée à la Covid- 19.

L'Agence Etoile LEONIS offre aux collaborateurs un cadre de travail agréable qui respecte toutes les normes en matière de conditions d'hygiène et de sécurité au travail, permettant ainsi, aux femmes et hommes qui composent l'équipe, de développer plus de dynamisme et plus d'enthousiasme au service de la clientèle.

En dépit du contexte sanitaire et économique difficile, BGFIBank Gabon a confirmé sa solidité financière et sa capacité de résilience. Avec une part de marché de 40%, nous réaffirmons notre positionnement et notre leadership sur le marché domestique. Ce leadership affirmé, témoigne de la confiance renforcée de vous tous, très chers clients, dans la marque " BGFIBank "