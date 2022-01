Gabon: Dr. Guy Patrick Obiang visite le CIMEF de Nkok

Libreville, le 20 janvier 2022 - Le Ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, accompagné d'une importante délégation, composée des Responsables de l'Administration centrale, des Directeurs généraux des Centres hospitaliers universitaires et des Centres hospitaliers régionaux, des Directeurs des hôpitaux de coopération et des structures spécialisées, a visité ce jour, le Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnels (CIMEF) de Nkok.

Y prenaient également part à cette visite, le Conseiller du Premier Ministre, Chef de département formation professionnelle. L'objectif recherché par le Ministre et sa délégation étaient de s'enquérir de l'offre de formation du centre dans le but d'envisager des partenariats avec le centre visant à l'amélioration des plateaux techniques.

La visite conduite par le Directeur Général du centre, Jean Fidèle Koumba, a permis à la délégation du Ministère de la Santé de se rendre tout à tour dans les locaux des filières Froid et Climatisation, Ingénierie du soudage, Génie mécanique, Génie électrique et électronique, Ingénierie de la maintenance.

Tenant compte de l'importance de ces formations dans l'amélioration de l'offre de soins dans nos structures sanitaires, cette visite a été l'occasion pour le Ministre de réitérer sa volonté de conventionner le centre et les différents hôpitaux : " Nous allons formaliser le partenariat entre le Ministère de la Santé et le CIMEF de Nkok par la signature dans les meilleurs délais d'une convention qui permettra aux apprenants du centre, d'effectuer des stages pratiques dans les hôpitaux et partant évaluer les différents équipements qui s'y trouvent " a-t-il indiqué.

Aussi, dans sa volonté de mettre à la disposition des hôpitaux des ressources humaines de qualité dans les domaines techniques , le Ministre a préconisé la mise en place d'une filière de maintenance des équipements biomédicaux.

Pour leur part, les Responsables des formations sanitaires ont marqué leur satisfaction et manifesté leur volonté de recevoir les apprenants du centre dans leurs différents hôpitaux.

Il convient de rappeler que le CIMEF de Nkok a été inauguré le 09 avril 2021 par le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba.