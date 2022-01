Congo-Kinshasa: Mort de Patrice Lumumba - Paris célèbre le 61e anniversaire

En prélude du prochain retour des restes du corps de Patrice Emery Lumumba en juin en République démocratique du Congo, Congo Na Paris a commémoré sa mort en une journée intitulée "Lumumba is back"

La Villa Maasaï, en respect des jauges sanitaires, a abrité, le 17 janvier, une journée en l'honneur de la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Un des temps forts a été la conférence de presse, suivie d'un débat consacré à l'engagement de cet illustre personnage.

Ce retour de Patrice Lumumba au-devant de la scène, en pure coïncidence avec la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, était l'occasion de revivre le parcours, le sacrifice et l'héritage d'un "Grand homme, vrai muntu", tel que présenté par les organisateurs, dont le message transcende les saisons, les époques et les générations depuis 61 ans.

Il aurait eu cette année 97 ans, né le 2 juillet 1925 à Onalua, Congo belge. Il est mort assassiné le 17 janvier 1961 près d'Élisabethville, au Katanga. Durant son exercice de la fonction d'homme d'État congolais, il avait été le tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, ancienne République du Congo, en un laps de temps révoqué par le président Joseph Kasa-Vubu, dans un pays immédiatement plongé dans les troubles et divisé par les rébellions armées.

Lors de son assassinat et de celui de ses deux compagnons Okito et M'polo, le corps de Patrice Emery Lumumba avait subi de pires atrocités au point d'avoir été complètement dépecé car rien de lui ne devait subsister. Malgré tout, son image demeure associée à la proclamation de l'indépendance du Congo-Zaïre. Elle symbolise la " mémoire congolaise ", et est devenue également une des principales références du pays.

Les programmations de Congo Na Paris continueront courant avril avec la cinquième édition de la diaspora, " des moments de conscientisation où les deux Congo parlent de la même voix pour trouver les axes de la participation au développement de ces deux pays qui en fait, ne constituent qu'un seul ", précise Ntumba Biayi, coordinatrice de Congo Na Paris.

