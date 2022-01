Cote d'Ivoire: Covid-19 - Treichville - Un centre de dépistage ouvert aux voyageurs internationaux

Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a procédé, ce vendredi 21 janvier 2022, à l'ouverture d'un centre d'accueil et dépistage Covid-19, au Parc des sports, à Treichville.

Dédié spécifiquement aux voyageurs internationaux, selon le responsable Mené Isaac, ce centre a une capacité de réception de plus 500 personnes par jour.

La Côte d'Ivoire était confrontée à des problèmes, en plus des difficultés des voyageurs qui se plaignaient parce que ne recevant pas les résultats à temps pour pouvoir effectuer leur voyage. C'est pourquoi, a fait savoir le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Aka Koffi Charles, que devant cette situation, le gouvernement a décidé d'apporter une réponse. En faisant une analyse de la situation, cela a permis de se rendre compte que le pays avait un problème de capacité de prélèvement et de diagnostic.

En effet, le nombre de demandeurs étant important, les sites disponibles étant submergés, il fallait trouver une solution en essayant d'augmenter le nombre de centres.

" Nous sommes censés avoir un tableau d'affichage pour faire passer des messages de prévention sur la maladie à coronavirus. Nous avons cinq box de prélèvement, cinq box de dépistage et trois box de consultation pour un total de 22 personnes à la tâche. Le maximum de travailleurs a été mis sur le site afin qu'on puisse recevoir assez de patients pour ne pas que les dysfonctionnements enregistrés se répètent. Tout doit être fait pour faciliter leur voyage ", a déclaré Méné Isaac.

Ce site va permettre aux demandeurs d'être satisfaits. Il va également renforcer la capacité de diagnostic en mettant en œuvre les recommandations du Conseil national de sécurité qui demandait qu'on démocratise tout.

En plus de ce site, un Centre de diagnostic et de recherche sur le sida et les autres maladies infectieuses (Cedres) est en action.

Le directeur de cabinet du ministère de la Santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a ajouté que le Cedres qui a ouvert le 12 janvier permettra de désengorger l'Institut Pasteur qui était débordé. " Tous les prélèvements qui vont être faits vont être acheminés au Cedres et seront disponibles dans un délai de 24 à 48 heures maximum ", a indiqué Aka Koffi Charles.

Il a rappelé que depuis le mois de décembre, la Côte d'Ivoire à l'image des autres pays a amorcé sa quatrième vague et cela a été marquée par un nombre important de contaminés.