Cote d'Ivoire: Réconciliation nationale - Le ministre KKB s'accorde avec le Repprelci

Le ministre de la Réconciliation et de la cohésion nationale Kouadio Konan Bertin (KKB) a sollicité l'accompagnement du Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire (Reppreci), en vue de faire connaître davantage ses activités en faveur de la réconciliation et la cohésion sociale.

Lors d'un dîner autour , duquel Kouadio Konan Bertin les a reçus, le jeudi 21 janvier 2022, à Treichville, il a invité Sermé Lassina, président du Réseau et ses pairs à contribuer efficacement à la paix et la réconciliation. Il n'a pas manqué d'éclairer les hommes des médias numériques sur leurs différentes préoccupations relatives à sa mission. Notamment la nomination d'Eugène Djué, un cadre de l'opposition. Selon le ministre de la Réconciliation, cette nomination vise non seulement à donner de l'espoir à tous les anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci) mais s'inscrit également dans la volonté de réussir le processus de réconciliation.

Il a en effet déclaré que la réconciliation et la misère ne font pas bon ménage. Pour lui, il est important de donner le minimum à chacun afin de s'assurer de la bonne transmission et de la bonne réception du message de paix et de réconciliation. " Si tu as faim pendant que moi, je prêche la réconciliation et je suis le seul à manger matin midi et soir, tu ne peux pas m'écouter. " a-t-il explicité. À le suivre, ce geste comme l'aide qu'il a apportée à un fidèle de Guillaume Soro qui vivait une situation difficile à l'époque dénote de la nécessité pour les uns et les autres de tendre la main à ceux avec qui l'on ne partage pas forcément les mêmes idéologies politiques, pour parvenir à la réconciliation.

Selon lui, l'ère n'est plus aux bras de fer et aux polémiques, mais a l'implication de tous pour réussir le pari de la réconciliation. " Un vent nouveau souffle en Côte d'Ivoire, c'est celui de la paix et de la réconciliation, il faut qu'on s'y engage pleinement ", a-t-il soutenu. Répondant à la question de savoir la place de la justice dans la réconciliation, KKB a relevé que la justice et l'Etat de droit font partie des différentes composantes de la réconciliation nationale. " La réconciliation ne signifie pas l'absence de justice, bien au contraire, elle doit s'exercer dans un État de droit " a-t-il déclaré. Pour sa part, le président du Reppreci,Sermé Lassina a rassuré le ministre quant à l'engagement de la presse numérique à contribuer à la paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire.