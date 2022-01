Cote d'Ivoire: Lutte contre le terrorisme - Le gouvernement déterminé à combattre le fléau sous toutes ses facettes

Le gouvernement ivoirien est pleinement engagé dans la lutte contre le terrorisme. Dans cette guerre asymétrique, l'équipe du Premier ministre Patrick Achi ne veut rien négliger.

Ainsi, pour contrer le fléau avec plus d'efficacité, l'Etat a décidé d'aller au-delà de l'action militaire à l'effet de réduire considérablement les risques de recrutements des jeunes Ivoiriens par les terroristes et d'attaques dans la partie septentrionale du pays. En effet, sur instructions du président de la République, Alassane Ouattara, un accent particulier vient d'être mis sur la dimension sociale à travers la création d'un fonds spécial d'un montant de 265,9 milliards de FCFA en faveur des jeunes des zones sous menace terroriste.

A travers un programme d'insertion qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son plan social sur la période 2022-2024, le gouvernement veut permettre aux jeunes desdites zones de sortir de la précarité et échapper ainsi à la tentation et autres appels des djihadistes. Dans cette dynamique, le Premier ministre Patrick Achi se rendra au Nord le samedi 22 janvier prochain pour le lancement officiel de l'axe 1 de ce programme spécial à Tougbo et à Kafolo, deux localités respectivement dans le département de Bouna et de Kong qui ont connu des attaques terroristes.

Destiné initialement à la prise en charge de 3 680 jeunes pour un budget de 2 000 000 000 F CFA, le programme a été réévalué suite à une mission de diagnostic effectuée sur le terrain. Il vise désormais 19 812 jeunes à prendre en charge dès ce mois de janvier 2022 pour un budget de 8 602 216 030 F CFA entièrement mobilisé. Ces jeunes bénéficieront de programmes d'insertion, notamment le financement des projets (les activités génératrices de revenus, les micros et petites entreprises, les projets structurants), les travaux à haute intensité de main d'œuvre (THIMO), les stages, les formations complémentaires qualifiantes, l'apprentissage et le permis de conduire et du volontariat.

Dans le cadre de la deuxième phase du Programme social du gouvernement sur la période 2022-2024, 42 801 jeunes bénéficieront de ces dispositifs pour un budget de plus de 23 milliards de FCFA. Au total, 62 613 jeunes seront pris en charge par ce programme spécial déployé dans 6 régions, notamment la Bagoué, le Bounkani, le Folon, le Kabadougou, le Poro et le Tchologo. Les projets seront mis en œuvre dans les chefs-lieux de région, les départements et les sous-préfectures afin d'apporter des réponses de proximité et durables aux populations en proie au terrorisme.

Aussi, faut-il rappeler que le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Touré Mamadou, a devancé le chef du gouvernement au Nord en novembre dernier pour sensibiliser les jeunes et les rassurer de l'engagement de l'Etat à les aider à s'insérer dans le tissu économique par le biais d'un programme spécial conçu pour leur bien-être social. "500 000 FCFA et une moto ne doivent pas vous servir à endeuiller votre pays et vos familles. Ne réduisez pas vos vies à cela.

Soyez sourds aux appels des terroristes et aux discours de haine ", avait invité le ministre partout où il est passé dans sa campagne de sensibilisation. Quelques mois après son passage au Nord, le gouvernement va joindre l'acte à la parole. Le fonds spécial entièrement mobilisé, le Premier ministre descend sur le terrain avec de bonnes nouvelles pour les jeunes qui doivent absolument saisir cette opportunité pour se réaliser au grand bonheur de leurs familles et de la Côte d'Ivoire.