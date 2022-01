Afrique: 33ème CAN - Cameroun 2021 - Groupe C Le Ghana, la première grosse victime

Grosse sensation des Comores. Les Cœlacanthes, pour leur première CAN, ont fait une grosse victime, mardi, au stade Roumde Adjia à Garoua, dans le Nord du Cameroun.

Considérés à raison comme le petit poucet du groupe C, les Comores ont joué sans complexe, signant au passage leur première victoire en phase finale de la CAN contre le Ghana (3-2). Engagés, déterminés, volontaires, les hommes d'Abdou Amir ont également éliminé le Ghana de la 33e édition de la CAN après seulement trois matchs.

Menés au score et très tôt réduits à 10 après l'exclusion du capitaine André Ayew (25e), les Ghanéens n'ont pu réaliser l'exploit attendu. Finissant même derniers du groupe C, avec un petit point obtenu difficilement lors de la 2e journée face au Gabon (1-1), derrière les surprenants Comoriens (3 points). Le Maroc (7 points) et le Gabon (5 points), après leur nul (2- 2) décrochent les deux billets pour les huitièmes où ils rejoignent déjà le Cameroun, le Burkina Faso, le Sénégal et la Guinée.

Alors que les Black Stars avaient réussi l'exploit de revenir au score (2-2) après avoir été menés à deux reprises, ils sont ramenés au purgatoire par Ahmed Mogni (3-2, 85e). Auteur du but du break (2-0, 61e), Ahmed Mogni assomme le Ghana avec un doublé au moment où la sélection ghanéenne donnait l'impression de bien materniser son sujet. Surtout après les buts salvateurs de Boakye (2-1, 64e) et Djiku (2-2, 77e). Le Ghana, battu d'entrée par le Maroc (1-0) et accroché par le Gabon (1-1), est battu par les Comores et quitte la compétition dès le premier tour avec un petit point dans l'escarcelle.