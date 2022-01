Sénégal: Fin de la campagne à Yeumbeul Sud - Amadou Hott fait un bilan très satisfaisant

Amadou Hott, candidat de Benno Bokk Yakaar à Yeumbeul Sud, a bouclé sa campagne par une conférence de presse, une caravane et un meeting. Le ministre de l'économie, très optimiste, a dressé un bilan satisfaisant.

À quelques heures de la fin de la campagne électorale, Amadou Hott, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à Yeumbeul Sud, faisait le bilan. Le ministre de l'économie et de la coopération internationale est revenu sur toutes les péripéties de la campagne. " On a pratiquement terminé. Il nous reste à peu près 24 heures. C'est demain vendredi (aujourd'hui) à minuit que toutes les activités politiques vont devoir être finalisées.

Et je profite de cette occasion pour vous parler du bilan de la campagne. Nous avons commencé notre précampagne il y a deux semaines. Depuis que le Benno s'est réuni et nous a choisi à l'unanimité comme candidat la coalition, nous nous sommes attelés à rassembler, à travailler avec toutes les parties prenantes, toutes les couches de la population mais également les associations, les mouvements politiques ou apolitiques pour essayer de préparer un projet de société, un projet de développement pour la commune de Yeumbeul Sud ", confie-t-il.

Durant toute la campagne, Amadou Hott a vanté les mérites de son programme ACCES dont le grand objectif est de faire de Yeumbeul Sud une commune de référence dotée d'infrastructures de dernière génération. " Et ce programme est appelé Yeumbeul Bous Bess avec un acronyme. Nous avons ACCES. Cela signifie simplement donner accès parce que Yeumbeul n'a pas beaucoup d'accès. Accès c'est l'assainissement, c'est l'accès à un meilleur cadre de vie, l'accès aux infrastructures culturelles, sportives et de loisir.

Mais également à l'éducation, la formation professionnelle, l'entreprenariat et également les emplois. Et enfin l'accès aux infrastructures et aux services de santé. Mais aussi l'accès à l'action sociale, aux opportunités de solidarité avec les populations les plus démunies de Yeumbeul Sud ", relève Amadou Hott qui se montre très confiant quant à la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Afin que la victoire soit assurée au soir du 23 janvier, rien n'a été négligé par Amadou Hott et ses partisans qui ont passé tout Yeumbeul Sud au peigne fin afin d'expliquer leur projet aux populations. " Je voudrais relever que durant cette campagne nous avons été vers les populations.

Nous sommes allés vers les coins et recoins de la commune de Yeumbeul Sud. Dans les différentes zones et tous les 54 quartiers. Nous avons parlé à la population, nous avons parlé aux mouvements associatifs, nous avons parlé aux mouvements politiques, aux délégués de quartiers, aux imams, à toutes les personnalités de cette commune, à toutes les bonnes volontés pour parler de notre projet de société. Et je voudrais saisir cette opportunité pour remercier toutes les populations pour l'accueil chaleureux, pour l'engouement envers notre coalitions, envers notre personne ", se réjouit-il.

À l'issue de sa conférence de presse, Amadou Hott a tenu une caravane à travers les artères de Yeumbeul Sud. La campagne a été clôturée par un meeting au terrain Natangué.