Algérie: Lutte anti-Covid-19 - Projet de partenariat entre le pays, l'Allemagne et le PNUD

Alger — Un projet de partenariat a été signé par l'Algérie, le gouvernement fédéral allemand et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en appui aux capacités de l'Etat algérien dans la lutte contre le Covid-19, à travers l'acquisition de produits et d'équipements médicaux et le renforcement des capacités de gestion intégrée de l'épidémie, indique jeudi un communiqué de l'Agence onusienne.

Cet appui, visant à renforcer les capacités du système national de santé publique, sera concrétisée à travers la mise en œuvre d'un projet de partenariat entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, la KfW, Banque de développement au nom du gouvernement fédéral allemand, et le (PNUD), précise la même source.

Le projet, entièrement financé par le gouvernement allemand à travers la KfW, servira à "l'acquisition de produits et d'équipements médicaux et au renforcement des capacités des professionnels de la santé et des cadres institutionnels dans la gestion intégrée de l'épidémie de la Covid-19".

"Ce nouveau partenariat, inédit en Algérie, se veut être un appui de taille à la mise en œuvre des Objectifs de développement durables (ODD) dans le pays, notamment l'ODD 3", souligne le communiqué.

Dans ce cadre, le PNUD appuiera le ministère de la Santé et le ministère de l'Industrie pharmaceutique dans "le processus rapide d'acquisition d'équipements en capitalisant sur son expertise internationale et son réseau de partenaires du secteur privé au niveau mondial, en cherchant le meilleur rapport qualité/prix et les meilleurs délais" et "tous les achats en matière de santé seront soumis à des contrôles rigoureux de qualité selon les standards internationaux en la matière et le projet pourra également compter sur l'expertise technique de la KfW en la matière".

L'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne à Alger, Elisabeth Wolbers, citée dans le communiqué, a exprimé sa satisfaction de la concrétisation de ce financement, d'un montant de 10 millions d'euros, qui est "l'expression de l'excellence des relations entre les gouvernements allemand et algérien, et de l'entière solidarité allemande avec le peuple algérien dans cette mobilisation mondiale contre cette pandémie".

De son côté, la représentante résidente du PNUD en Algérie, Blerta Aliko, s'est félicitée de la confiance renouvelée au PNUD. "Je tiens, avant tout, à remercier nos partenaires allemands et le gouvernement algérien pour leur confiance. Le PNUD a déjà démontré de grandes capacités à gérer ce type d'initiatives en Algérie et à travers le monde", a-t-elle indiqué.