Algérie: La mutualisation des moyens pour un approvisionnement continu des officines

Alger — L'observatoire de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, a recommandé, au terme d'une séance de travail, consacrée jeudi à l'étude de la disponibilité des médicaments entrant dans le cadre du protocole thérapeutique Covid-19, la mutualisation des moyens et des efforts pour assurer un approvisionnement continue des officines réparties à travers le territoire national, a indiqué un communiqué du ministère de l'Industrie Pharmaceutique.

Selon la même source, cette réunion, présidée par le Dr Redha Belkacemi, a eu lieu sur instruction du ministre de l'Industrie Pharmaceutique, en présence des membres représentants du ministère de La défense nationale, du ministère de la santé, du ministère du travail de l'emploi et de la sécurité sociale, de l'agence nationale de la sécurité sanitaire, de la direction générale de la sureté nationale, de l'agence nationale des produits pharmaceutiques, des représentants des experts cliniciens, du groupe Saidal, de l'Ordre des pharmaciens, des associations des producteurs et des distributeurs ainsi que les syndicats des pharmaciens et des médecins.

"Les membres de l'observatoire ont mis l'accent également sur certaines pratiques qui engendrent des pénuries des produits notamment, les pratiques illégales de rétention ou de ventes concomitantes sanctionnées par la législation et la réglementation en vigueur et le non-respect du protocole thérapeutique quant à la prescription et la dispensation des médicaments impliquant des phénomènes de rétention et du mésusage des traitements médicamenteux, a précisé la même source.

"Sensibiliser les prescripteurs et les pharmaciens sur la nécessité de respecter le protocole thérapeutique et la dispensation sur prescription médicale afin d'éviter le mésusage des médicaments, l'antibiorésistance et la rétention des produits au niveau des ménages ( ce qui engendrent des perturbations dans la disponibilité de ces produits pharmaceutique)", fait partie également de ces recommandations.

Rappel de l'ensemble des mesures pour assurer la disponibilité continuelle des médicaments anti Covid

Le président de l'observatoire de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutique, le Dr Redha Belkacemi a rappelé l'ensemble des mesures prises par le ministère de l'Industrie Pharmaceutique dans le cadre de la veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques utilisés dans le protocole de la COVID.

"Il existe parmi ces mesures, les réquisitions émanant du ministre de l'Industrie Pharmaceutique, à l'effet de mettre toutes les quantités disponibles de ces médicaments sur le Marché, ainsi que l'obligation de communiquer aux services compétents du ministère les états prévisionnels de fabrication, de livraison aux grossistes, de distribution aux pharmaciens d'officines et la déclaration obligatoire des stocks et de Livraison chaque jeudi avant 12H", a souligné le Dr. Belkacemi.

Les médicaments COVID englobe également de l'Amoxicillie en plus de l'Acide Clavulanique ( quantité prévisionnelle à la fabrication du 14 Janvier au 28 Février 2022 de plus 1,3 Millions UV), a -t-il dit.