Afrique du Nord: Le 31ème Sommet de la Ligue arabe renvoyé sine die

Peut-on prétendre à l' organisation d' un événement qui a l' union pour fondamental quand on fait de la désunion son cheval de bataille ?

Sans grande surprise, le 31e sommet de la Ligue arabe qui devait avoir lieu en mars en Algérie a été reporté sine die, ce qui constitue un coup dur pour la junte militaire à Alger.

C'est le secrétaire général adjoint de la Ligue des Etats arabes, Hossam Zaki, qui a annoncé le report du sommet de la Ligue arabe, soulignant dans des déclarations aux médias que le sommet arabe ne se tiendrait pas avant le prochain mois de Ramadan.

Il n'a avancé aucune date et a seulement affirmé que celle du prochain sommet sera annoncée lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des Etats membres qui se tiendra le 9 mars 2022.

Même si les responsables de la Ligue arabe évoquent les conditions sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19 et qui nécessitent la mise en place de toutes les mesures préventives, les vraies raisons de ce report sont bien d'autres. Le Covid-19 évoqué par la Ligue arable ne serait en fait qu'un alibi diplomatique.

L'une des raisons expliquant ce report, selon les observateurs, est sans aucun doute la détérioration des relations entre le Maroc et l'Algérie qui a rompu unilatéralement ses relations diplomatiques avec Rabat en août dernier et dont les dirigeants n'ont cessé de tenir des discours bellicistes et martiaux contre le Royaume (à titre d'exemple, le président algérien Abdelmajid Tebboune a menacé dans une interview accordée dimanche 10 octobre 2021 à la télévision algérienne, de mener une guerre "sans fin" contre le Maroc), sans oublier la surenchère algérienne sur le dossier du Sahara marocain.

Plusieurs pays arabes dont notamment les pays du Golfe n'ont guère apprécié le comportement agressif de la junte militaire algérienne à l'encontre du Maroc et ont apporté leur soutien inconditionnel à Rabat. Ainsi, la 42e session du Conseil suprême de coopération du Golfe (CCG), qui s'est tenue récemment à Riyad sous la présidence du Royaume d'Arabie Saoudite a réitéré ses positions et décisions constantes en faveur de la marocanité du Sahara et de la préservation de la sécurité et de la stabilité du Maroc et de son intégrité territoriale.

L'autre raison qui explique le report de ce Sommet est la divergence des points de vue entre l'Algérie et plusieurs pays arabes à propos de la réintégration de la Syrie dans les rangs de la Ligue arabe.

Dans un article dithyrambique publié récemment sur le site "Al-Rai Al-Youm", le journaliste Abdel Bari Atwan a souligné que " l'Algérie tient à accueillir le sommet arabe à temps, à la participation du président syrien Bachar al-Assad, ou de son représentant, à ses travaux, après une interruption de plus de dix ans, et à rehausser le niveau de participation, c'est-à-dire la participation des dirigeants de tous les pays arabes, ou du moins du plus grand nombre d'entre eux ", a rapporté le site d'information Algérie-Focus.

Il y a quelques jours, le journal algérien " La Nouvelle République " a souligné : " Notre pays se prépare à accueillir le Sommet arabe en mars prochain et ambitionne d'en faire le Sommet de la Palestine, celui de la réunification (avec la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe) et également le Sommet qui permettra d'aborder la réforme de la Ligue arabe ".

Cette réforme annoncée en grande pompe en novembre 2021 par le président algérien, Abdelmajid Tebboune, ne fait pas l'unanimité parmi les pays arabes.

Quelles que soient les raisons (politiques ou sanitaires) évoquées pour expliquer l'ajournement du Sommet de la Ligue arabe, ce report constitue en soi un échec humiliant pour le régime algérien et sa diplomatie, et ce, malgré les efforts infructueux consentis par le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra, qui a effectué des visites à plusieurs pays du Golfe, dont l'Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis.