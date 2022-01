Togo: Emmanuel Adebayor - " Il va falloir changer beaucoup de choses " chez les Eperviers

Emmanuel Adebayor assiste actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Occasion pour l'ancien capitaine des Eperviers du Togo de commenter l'absence de son pays à ce rendez-vous et les perspectives d'avenir.

Présent à Douala, au Cameroun dans le cadre du tirage au sort des préliminaires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, Emmanuel Adebayor a été interrogé sur l'absence de son pays dans la compétition actuelle. Selon l'ancien attaquant passé par Arsenal, Mancherter City, Tottenham ou encore le Real Madrid, les Eperviers ont un effectif jeune qui doit encore travailler.

" Je pense que l'équipe est très jeune à l'heure actuelle. Il va falloir changer d'état d'esprit. Il va falloir changer beaucoup de choses pour que le Togo retrouve une fois encore la CAN " a répondu Adebayor qui espère que ce travail de fond permettra à son pays de se qualifier pour la prochaine compétition prévue en Côte d'Ivoire.

Au sujet de la présente CAN, celui qui n'a pas encore déclaré officiellement sa retraite, n'est pas surpris des éliminations de grandes nations comme le Ghana ou encore l'Algérie, dès le premier tour.

" Le premier tour de la CAN 2021 s'est bien déroulé. Il y a eu de grosses surprises comme l'élimination du Ghana, de l'Algérie. Mais c'est ça le football. Je pense qu'aujourd'hui on peut avoir de beaux noms, des joueurs intéressants mais tant qu'il n'y a pas un état d'esprit, une envie d'aller de l'avant, de gagner, ça devient de plus en plus compliqué. Et ça a été confirmé cette année à la CAN 2021 avec ces pays " a-t-il ajouté.