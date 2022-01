Sénégal: Locales 2022 - Le candidat Birane Ngom lance une plateforme en soutien aux jeunes et commerçants du marché Castors

Le candidat du parti Euleuk Sénégal et candidat à la mairie de Dieuppeul-Derklé déroule son programme de campagne électorale dans la commune. Birane Ngom dit " Messi " ne se limite pas seulement à faire des promesses de campagne aux populations pour les locales du 23 janvier 2022.

Il s'inscrit également à mettre en œuvre certains projets qu'il a conçus minutieusement pour les populations de Dieuppeul-Derklé. En effet, le candidat a procédé, ce jeudi 20 janvier, au lancement officiel de la plateforme " marchecastor.com ". Lequel permet aux ménages dakarois de faire directement leurs commandes en légumes et autres sur le marché.

La plateforme " marchecastors.com " lancée au bénéfice des jeunes et commerçants

Au cours de cette importante rencontre, qui a noté une forte mobilisation de la population, militants et sympathisants, Birane Ngom a expliqué l'importance de son projet. " Le taux d'alphabétisation, il est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, nous avons pris des jeunes qui peuvent lire les commandes des clients pour les commerçants qui ne sont pas alphabétisés. Et une fois que le contenu de la commande est disponible, le livreur dépose la marchandise chez le client à la minute qui suit. C'est aussi simple que ça ! ", a-t-il soutenu devant les commerçants du marché Castors.

150 emplois directs pour la jeunesse

Selon lui, cette plateforme va permettre de créer 150 emplois directs durant les trois premiers mois au profit des jeunes de la commune.

Birane Ngom renseigne que, pour la livraison des marchandises chez le client commandeur, le prix est fixé à 300 francs Cfa au niveau de la commune de Dieuppeul-Derklé et le prix varie entre 1000 et 2500 francs Cfa, selon le lieu de résidence du client. Il signale que ces prix seront étudiés davantage afin d'inciter les gens à rester chez eux et aller faire leurs commandes juste sur la plateforme " marchecastors.com ".

La population et les commerçants magnifient le projet

Ce projet du candidat du parti Euleuk Sénégal à la mairie de Dieuppeul-Derklé a été salué et bien apprécié par la population et les commerçants dudit marché. Ils ont ainsi remercié vivement Birane Ngom et formulé des prières pour sa victoire au soir du 23 janiver.

Des femmes et jeunes de la Sicap liberté 3 ont profité de l'occasion également pour demander au candidat de leur prêter une oreille attentive car, ils sont avec lui. Selon eux, l'espoir est permis avec Birane Ngom pour une commune prospère et développée.