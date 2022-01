Cote d'Ivoire: Restitution et retour du tambour parleur du peuple Atchan

La Côte d'Ivoire réserve un accueil triomphal à Djidji Ayokwé

Etre sur la même longueur d'ondes ! C'est le sens de la concertation entre l'Etat de Côte d'Ivoire, représenté par le ministère de la Culture et la chefferie traditionnelle Atchan. Au final de cette entrevue, lundi dernier au Musée des civilisations au Plateau, et qui s'inscrit dans la diplomatie coutumière faite de concertations, avant toute décision, la chefferie Atchan a donné son verdict ! Djidji Ayokwé, le tambour-parleur, propriété du peuple Atchan, enlevé en 1916 par les colons français et exposé présentement au Musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris, sera restitué et revient, en juin prochain, en Côte d'Ivoire.

Et c'est par la voix de Mandou Mobio Jean-Baptiste, porte-parole de la chefferie des 17 villages Atchan, que cette décision a été actée et proclamée; le tout, dans un cérémonial traditionnel fait de libations, d'invocation des aïeux au nombre desquels Nangui Abrogoua. Parlant au nom de l'Etat de Côte d'Ivoire et du président de la République, Alassane Ouattara, qui veut faire de la culture un maillon essentiel du développement de la Côte d'Ivoire, la ministre Harlette Badou a souhaité une mobilisation exceptionnelle, tant du peuple Atchan, que de l'ensemble des populations ivoiriennes aux fins d'un retour triomphal de Djidji Ayokwé.

" (... ) Il me plait de porter officiellement à votre attention, dans le sens guidé par la tradition, que notre pays se verra remettre 148 biens culturels, objets et pièces de musées dont le Djidji Ayokwé, tambour-parleur du peuple Atchan, réclamé de longue date ". Un bien patrimonial qui vient enrichir les pièces du musée des civilisations Faisant l'historique de cet outil majeur de communication du peuple Atchan, pendant les temps immémoriaux, la ministre a souligné que Djidji Ayokwé, confisqué en 1916, était un instrument fédérateur et que la restitution de ce bien culturel donne ainsi l'opportunité, à la Côte d'Ivoire, de se réapproprier un pan de son histoire. C'est en cela que la restitution et le retour du Djidji Ayokwé, selon elle, toujours à la demande du chef de l'Etat, seront inclusifs et associeront toutes les filles et fils Atchan, toutes les communautés ivoiriennes.

" L'Etat de Côte d'Ivoire entend faire du retour du Djidji Ayokwé, une fête culturelle très populaire, symbole de notre unité nationale consolidée, signe visible de la Côte d'Ivoire solidaire et exemple édifiant de la rencontre de peuples et du brassage humain a ajouté la ministre Harlette Badou N'guessan Kouamé. Bien avant elle, Mme Sylvie Mémel Kassi, directrice du Musée des civilisations, avait donné les détails techniques de cette restitution et les modalités de la conservation du Djidji Ayokwé au musée. Il est bon de noter que c'est en novembre 2017 qu'Emmanuel Macron, président de la République française, a annoncé la restitution des biens culturels de plusieurs pays africains dont la Côte d'Ivoire. En décembre 2018, le gouvernement ivoirien a demandé et obtenu la restitution de 148 biens culturels, objets et pièces de musées dont Djidji Ayokwé qui avait fait l'objet de revendication déjà en 1948.

La cérémonie de concertation de lundi dernier se tient donc en prélude à une grande conférence annoncée pour le 27 janvier prochain au cours de laquelle la ministre Harlette Badou N'guessan, va donner d'amples informations et les détails du retour, en juin prochain, du Djidji Ayokwé. Enlevé en 1916, il a passé 15 ans à Bingerville, chez le gouverneur de la colonie, avant d'être déporté en France en 1930 où il est exposé au Musée du Quai Branly à Paris. Naturellement, ayant connu quelques désagrégations, pendant ses différents transferts, Djidji Ayokwé mérite d'être restauré et restitué pour être exposé au Musée des civilisations au Plateau.