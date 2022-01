Gabon: Le Sénateur Gérard Meguile offre des kits scolaires et du matériel didactique aux établissements de la Zadié

Le Vénérable Sénateur Gérard Meguile du département de la Zadié, situé dans la province de l'Ogooué-Ivindo, a gratifié les établissements de sa circonscription des kits scolaires et du matériel didactique. Un geste à caractère social que les enseignants, écoliers et leurs parents ont apprécié à sa juste valeur.

Le Sénateur Gérard Meguile est selon les indiscrétions, l'une des personnalités de la région qui est souvent à l'écoute de ses populations. Il reste après observations, l'un des élus du département de la Zadié , les plus proches de ses populations et, qui dans sa démarche depuis son élection, pose des actes concrets. Il a offert aux établissements de la Zadié, des kits scolaires et du matériel didactique." Ce matériel didactique vient nous soulager. Il va nous permettre un tant soit peu, de travailler dans de bonnes conditions. Nous ne pouvons que remercier le Vénérable Sénateur pour ce geste qui vient à point nommé" dit gentiment un enseignant.

Pour le Sénateur, ce sont les actes avant les mots. C'est devenu quasiment le style de celui que beaucoup surnom "l'homme du moment".

Les activités se multiplient sur le plan éducatif. Après la prise en charge d'une formation en bureautique dédiée à l'ensemble des bacheliers de sa localité, le L'élu du peuple vient de s'illustrer par un important don en matériel didactique et des kits scolaires aux établissements de sa circonscription. "Avec ces kits scolaires, ils vient nous soulager car certains de nos enfants n'avaient pas assez pour compléter leur trousseau scolaire. Dieu merci, notre homme politique est venu nous donner une bouffée d'oxygène " se réjouit un parent d'élève. Et de poursuivre que :" C'est un geste qui confirme dans une certaine mesure, la place que l'éducation et la formation des jeunes occupent auprès du sénateur".

Cette action intervient sur le plan local à l'heure où des débats et échanges se multiplient à propos de l'impact des actions des filles et fils de cette région sur le bien-être des populations.