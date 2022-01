Congo-Brazzaville: Ville d'Owando - Un cadre participatif pour renforcer la gestion et l'attractivité de la commune

Les nouveaux concepts de la gouvernance locale s'emploient à Owando, chef-lieu du département de la Cuvette, avec l'installation d'une chaîne de valeur liée aux déchets et aux travaux d'aménagement.

Le cadre participatif de la commune a approuvé, le 21 janvier, le lancement d'un service de tri et de compostage des déchets à domicile dans la ville.

Le cadre participatif constitue un organe décisionnaire, regroupant les chefs de quartier, les associations des femmes et des jeunes, y compris les directions départementales et les conseillers municipaux, chefs de quartier. Il valide les propositions des partenaires du programme "Villes résilientes" que l'Union européenne finance au profit des communes d'Owando et de Nkayi.

L'activité du cadre participatif, d'après Stève Moukendi, le chef de projet Déchet et assainissement Gret, s'inscrit dans la composante 3 du programme "Villes résilientes", qui vise à renforcer la participation et l'engagement de la société civile locale dans la gouvernance des services d'assainissement. Cette nouvelle dynamique vise à instaurer un meilleur climat de dialogue entre les autorités locales et leurs administrés.

" Le cadre permanent de dialogue commence d'abord à l'échelle des quartiers, avec des espaces de concertation des comités locaux (chefs de quartier, dynamiques des jeunes, groupements des femmes), avant d'arriver à l'échelle communale. Chacun des ateliers locaux de concertation des quartiers envoie un délégué au sein du cadre participatif pour les représenter à l'échelle de la commune ", a indiqué Stève Moukendi.

Au total, trente-cinq délégués étaient appelés, le 21 janvier, au siège de la commune, à statuer sur le choix des écoles au sein desquelles seront construits des blocs sanitaires (latrines modernes) et sur le lancement d'un service de tri et de compostage à domicile dans les quartiers d'Owando. La sélection des établissements scolaires se fait selon des critères prédéfinis et des types d'aménagements à faire dans chacune des écoles.

Mais l'un des projets novateurs concerne la gestion des déchets ménagers. " Pour le tri et le compostage, nous travaillons avec deux opérateurs, un dans le ramassage des déchets et l'autre une dynamique des jeunes. La prochaine étape, c'est d'identifier cinquante ménages auprès desquels nous allons installer des composteurs et des poubelles plastiques ; l'idée étant d'impulser au sein des ménages de nouvelles pratiques de tri des déchets ", a signifié le chef du projet Gret.

Ajoutons que les composteurs à domicile sont réservés aux déchets organiques (des restes de nourriture, légumes, fruits... ), pour permettre au bout de six mois de fermentation et maturation de récupérer ce composte qui pourra servir aux activités de maraîchage.