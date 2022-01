Madagascar: Matsiatra Ambony - Vente directe du Vary Tsinjo aux détaillants

Prix social. Dans le but de garder le prix minimum du riz sur le marché, la société importatrice du vary Tsinjo, la SPM (State Procure-ment of Madagascar), en collaboration avec le département régional du ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, opte pour une nouvelle stratégie en effectuant la vente directe aux détaillants dans la région de Matsiatra ambony.

Venant de Toliara, une cargaison de 68 tonnes est arrivée dans la Capitale de Betsileo depuis jeudi. " Il est ainsi possible aux détaillants professionnels et en règle vis-à-vis de la fiscalité d'acheter directement les marchandises au dépôt de la SPM. Les marchandises sont par contre à enlever au dépôt de la SPM à Ankazondrano Fianaran-tsoa", explique le Directeur régional de l'Industrialisation, du commerce et de la Consommation de Haute Matsiatra, Rufin Zafimihary.

" Ce dispositif a pour objectif de lutter contre toutes les formes de fraudes ou d'abus dans le secteur de la distribution et de garder le prix de vente à 600Ar le kapoaka ", poursuit-il. Les détaillants dans les autres districts de la région de Haute Matsiatra peuvent aussi bénéficier de cette offre.

Pourtant, pour éviter toute tentative d'abus ou de spéculation, la direction régionale de l'Industrialisa-tion, du commerce et de la consommation de Haute Matsiatra a pris des mesures de contrôle et de suivi selon les directives du ministre Edgard Razafindravahy.

Soulignons que toujours dans le cadre de la stabilisation du prix du riz auprès des consommateurs, l'arrivée d'une cargaison de 25000 tonnes de " vary tsinjo " avant la fin du mois a été annoncée par le ministre lors d'une rencontre avec la presse lundi dernier.

Lors du conseil des ministres d'hier, le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation a rapporté que le stock de riz est suffisant et cela favorise la régulation du prix.

Concernant le dispatching du vary Tsinjo, plusieurs districts ont eu leur part dans les 24 heures comme Ihosy (35T), Beloha (164t), Antanimora (28t), Ambovombe (62t), Tsihombe (102t), Ampanihy (41t).