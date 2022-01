Sénégal: Monitoring des promesses électorales - CICODEV auditionne les candidats au Conseil départemental de Rufisque

L'ONG CICODEV a organisé ce vendredi, une séance d'audition des candidats au conseil départemental de Rufisque. L'objectif de la rencontre était de placer la redevabilité et les questions liées à la protection sociale au cœur des priorités des acteurs politiques.

Afin d'assurer un suivi rigoureux dans la réalisation des engagements pris lors de la campagne électorale, l'ONG Cicodev et ses partenaires ont convié les différents candidats au Conseil départemental à une séance d'audition publique, en présence de la société civile et des citoyens. Il s'agissait pour les initiateurs d'insister sur la notion de redevabilité des futurs élus relativement aux attentes des populations, notamment sur le plan social. Ainsi l'ONG et ses partenaires dont l'Ifan, le Grdr exigent des prochains détenteurs de mandats locaux, le respect. Dans ce sens, une campagne de mobilisation des acteurs locaux et futurs élus pour des politiques de protection sociale territorialisées et efficaces dans le contexte électoral, a été lancée à l'effet d'une audition des candidats dans les départements de Fatick, Ranérou, Sédhiou, Rufisque et Kédougou. " L'un des objectifs, c'est de combattre l'évaporation politique. L'évaporation politique c'est essentiellement prendre des engagements et une fois qu'on est élu, on en a fini avec ces engagements-là ", a indiqué Amadou Kanouté, directeur exécutif de Cicodev.

Il faut dire que la plupart des candidats n'ont pas répondu présent à l'invitation, seul celui de Yewwi Askan Wi qui a bien voulu se prêter à l'exercice. Mais qu'à cela ne tienne, les initiateurs n'ont pas désarmé et selon M. Kanouté, les engagements des uns et des autres ont été consignés et feront l'objet d'un document qui sera soumis à tous les candidats. " La société civile qui était présente dans la salle a pris acte des engagements que les candidats ont fait et nous allons aussi produire un rapport que nous allons soumettre aux candidats qui n'ont pas pu venir pour leur demander leur engagement et, à nous alors de veiller à la redevabilité pour éviter cette évaporation politique ", a-t-il poursuivi.

Le second objectif visé par ces rencontres porte sur l'intégration des questions sociales dans les priorités des candidats afin que les problématiques liées à la protection sociale soient effectives dans les territoires. Car selon M. Kanouté, " c'est à ce niveau que les gens ont besoin d'être appuyés, les communautés d'être secourues et il fallait donc qu'on puisse donner la parole aux candidats ". Il faut rappeler que ces rencontres d'audition s'inscrivent, en droite ligne des activités du Reprosoc (Renforcer la Société Civile pour une Protection Sociale efficace).