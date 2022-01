Madagascar: Région Diana - Bilan Positif pour Daodo Arona Marisiky

Exemple d'infrastructures à impact social et prioritaires dont la population de la Diana a bénéficié.

Une année et demie bien remplie pour l'équipe dirigeante de la région Diana. En effet, ladite région a enregistré des réalisations à impact social significatifs durant cette courte période, si l'on s'en tient aux dires de son gouverneur, Daodo Arona Marisiky. "Des bons en avant sont en cohérence avec les outils de planification stratégique nationaux tels que le Plan Emergence de Madagascar ou PEM, le Plan Général de l'État et surtout les 13 velirano du Président de la République Andry Rajoelina", nous confie ce responsable. Avant de noter que "les investissements initiés ont des impacts directs sur le quotidien de la population de la Diana". Ce, dans la mesure où "ils s'articulent autour d'une optique et d'une volonté de désenclavement des zones à fortes potentialités socio-économiques".

Ouverture. Se place en tête de liste, la réfection des deux routes nationales RN5A (reliant les régions Diana et Sava) et RN6. "La première affiche un taux d'achèvement d'environ 70 % tandis que la seconde a commencé au mois de septembre 2021 et est financée à hauteur de 200 millions d'euros", poursuit Daodo Arona Marisiky. Pour le gouverneur, "ces deux routes nationales constituent des artères principales pour l'économie des deux régions". La réhabilitation de routes intercommunales permettant "de favoriser l'évacuation des produits locaux et de faciliter la circulation des personnes" fait également partie de la liste des acquis de l'équipe dirigeante actuelle. L'initiative a concerné "six communes du district de Diégo II, deux communes du district d'Ambanja et deux autres communes du district d'Ambilobe".

Transparence. Sur le volet bonne gouvernance, la mise en place d'un organisme interne de lutte contre la corruption, en partenariat avec le Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco), d'une structure permettant d'améliorer la prise de décision au niveau de la région ou encore l'amélioration de la qualité des services et offres au niveau du bureau du gouvernorat viennent renforcer la volonté de développement manifestée par l'équipe.

Perspective. Les réalisations et les priorités fixées témoignent de l'engagement de l'impératif de rattraper le retard de développement socio-économique qui handicape cette région à très fort potentiel de Madagascar. Les projections du gouvernorat de la Région Diana quant à elles entendent maintenir le cap. Mise en œuvre des programmes et projets répondant aux priorités en concordance avec les outils de planification territoriale, réalisation des travaux de construction de l'aéroport international à Andrakaka, achèvement de la mise en place d'un parc solaire dans le cadre de la transition énergétique et dont l'objectif est la baisse du coût de l'énergie à Antsiranana ou encore la mise en œuvre du plan de redressement de la SECREN sont les chantiers qui attendent Daodo Arona Marisiky et son équipe.