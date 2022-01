Madagascar: Kick-boxing-Analamanga - Naina Rahaniraka élu président

Les élections s'enchaînent au niveau des ligues régionales de kick-boxing. Pour la ligue d'Analamanga, elle prend un nouveau souffle depuis hier avec son nouveau président Naina Harinandrasana Razafimiakatra Rahaniraka.

L'Assemblée Générale Elective de la ligue Analamanga de kick-boxing s'est tenue, hier, dans la transparence et avec fair-play à l'Ans Ampefiloha, en présence des représentants de la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports Analamanga (DRJS). Une belle organisation en guise de modèle grâce aux efforts fournis par le CENI qui l'avait fait avec soin surtout sur l'application des textes en vigueur concernant l'élection.

En effet, trois candidats ont été déclarés éligibles à la présidence. Un choix qui était très difficile à faire pour les quatre présidents des sections à savoir les sections Tana Ville, Avaradrano, Atsimondrano et Andrefan'Iarivo. Les prétendants sont tous des figures qui ne sont plus à présenter et surtout très ambitieux d'après ce qu'ils ont annoncé durant la brève présentation de leur programme respectif. Pourtant, Naina Harinandrasana Rahaniraka a récolté trois voix contre une pour José Christian Rafidison et nulle pour Lucien Jean Romuald Andrianantenaina.

Sport élite et pour tous. Le nouveau président a comme leitmotiv l'organisation des championnats au niveau des sections et de la ligue. " C'est le seul moyen pour rehausser le niveau technique des combattants. On a aussi à préparer le championnat du monde Juniors en Irlande au mois de septembre ", note le président. Ainsi, le président veut faire du kick-boxing un sport d'élite et un sport pour tous. " Que les adeptes puissent devenir des professionnels. Un kick pour tous, car nous voulons que cette discipline soit accessible à tout le monde et qu'elle plaise à tout genre de personne ", a-t-il enchaîné.

Le président a choisi Philippe Ravelosata pour CTR de la ligue. Les autres membres du bureau seront présentés ultérieurement. Concernant son parcours, Naina Harinandrasana Rahaniraka a commencé le kick en 1992. En raison de son étude, il a fait un petit break pendant quelques années. Quand il était de retour dans le milieu sportif, il n'a pas voulu s'arrêter au kick mais est aussiballé rencontrer le karaté. Il est devenu président d'un club en 2016. Il a participé à la recherche des stages pour les athlètes malgaches à l'étranger.