Cote d'Ivoire: Journées nationales du commerce équitable - Les agriculteurs font l'inventaire des nouveaux défis

Plusieurs acteurs du secteur agricole et du commerce ont pris part, les 20 et 21 janvier, à la Caistab au Plateau, à la deuxième édition des journées nationales du commerce équitable.

Initiées par le Réseau ivoirien du commerce équitable (Rice), avec à sa tête Atsé Ossey Francis, ces journées ont pour but de communiquer sur la contribution du commerce équitable dans le développement des coopératives, de mener des réflexions sur les défis du commerce équitable et d'étudier les stratégies de renforcement des capacités des coopératives.

Cette deuxième édition qui a pour thème " Le commerce équitable au cœur de la coopérative " a réuni plusieurs participants issus de différentes institutions et organisations nationales et internationales. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi.

Il avait à ses côtés Dr Yao N'Guettia René, Dircab adjoint du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Tout en saluant cette initiative, le ministre a souligné que la place de l'environnement dans le commerce équitable est au centre des débats et des travaux des acteurs des filières agricoles. En effet, dira-t-il, le commerce équitable a des impacts positifs, au niveau de la préservation de l'environnement, car il réglemente les substances utilisées dans l'agriculture, y compris les pesticides et autres produits chimiques.

" Le commerce équitable s'inscrit donc dans une démarche de développement durable. Ses acteurs s'engagent, de plus en plus, dans des démarches pour valoriser les aspects environnementaux de leurs actions et les améliorer ", a-t-il souligné.

Aux producteurs, le ministre a déclaré que le gouvernement est à l'œuvre pour apporter des solutions durables aux difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Dans le même sens, Dr Yao N'Guettia René a soutenu que ces journées, en plus de faire la promotion du commerce équitable, permettent de discuter des défis majeurs à relever. C'est-à-dire les défis liés à la production, à la transformation et à la commercialisation de nos produits agricoles. Il a aussi noté que le commerce équitable s'inscrit dans une démarche concrète de développement durable, qui entre dans la vision de la politique agricole de l'Etat de Côte d'Ivoire et des partenaires internationaux pour les prochaines décennies.

" Votre initiative est en phase avec les objectifs de la politique agricole de notre pays, à travers le Programme national de développement agricole ", a-t-il assuré. Pour sa part, Atsé Ossey Francis, président du RICE, a noté que le commerce équitable connaît un développement rapide en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire dans la filière cacao. " D'une seule organisation en 2004, on dénombre aujourd'hui plus de 260 organisations de producteurs, certifiées en Côte d'Ivoire, représentant environ 300 000 producteurs. Les volumes de cacao vendus aux conditions du commerce équitable sont passés de 25 tonnes en 2004 à plus de 250 000 tonnes en 2020 ".