Cote d'Ivoire: Situation humanitaire dans le Nord-Est - Le gouvernement apporte un soutien aux populations de Tougbô à hauteur de plus de 50 millions de Fcfa

En six mois, c'est la troisième fois que la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a foulé le sol de cette partie nord de la Côte d'Ivoire, frontalière au Burkina Faso et sous pression du terrorisme.

Myss Belmonde Dogo a procédé, le vendredi 21 janvier 2022 à la remise de vivres et non vivres de plus de 50 millions de Fcfa à Tougbô dans le département de Téhini pour soutenir les impacts socio-économiques des nombreux déplacements des populations fuyant le terrorisme du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire. Cette autre visite de la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté était une annonce de l'arrivée du Premier ministre, Patrick Achi à Tougbô.

" Le Premier ministre Patrick Achi m'a demandée de le devancer pour apporter encore une fois de plus une assistance en vivres et non vivres aux populations", a annoncé la Ministre Belmonde Dogo. Ajoutant que la présence régulière du gouvernement dans ces moments difficiles était pleine de sens, en ce qu'elle vise à réaffirmer l'autorité de l'Etat d'une part ; Et d'autre part à manifester son soutien et sa solidarité à l'endroit des populations concernées.

A cette occasion, Myss Belmonde Dogo a fait dons de kits alimentaires, de nattes à coucher, de bouilloires et autres, pour les besoins de première nécessité. Des dons de plus de 50 millions de francs CFA aux neufs villages de la sous-préfecture de Tougbô qui depuis mars 2021, sont devenus des refuges pour plusieurs burkinabè fuyant l'insécurité aux frontières.

" Je voudrais exprimer toute ma joie d'être ici auprès de nos parents qui depuis des mois maintenant assistent à un afflux de réfugiés fuyant les attaques terroristes de l'autre côté de la frontière ", a fait savoir la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté.

S'adressant aux populations, la ministre a salué l'élan de solidarité de la population locale avant d'exhorter celle venue du Burkina au respect du vivre ensemble en tenant compte des us et coutumes de leur hôte.

Pour Oumar Ouattara, député de Téhini, la présence de la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre Pauvreté est un réconfort pour sa localité en détresse.

Après Kafolo en juin et Téhini en septembre de l'année dernière et maintenant Tougbô, les actions humanitaires du gouvernement sont des appels à la mobilisation des partenaires nationaux et internationaux pour soutenir les populations en détresse. Car selon le gouvernement, c'est avec tous les acteurs que les États réussiront à mettre fin à l'essaimage du terrorisme dans la sous-région. Cette action s'est tenue en prélude du lancement de l'opération spéciale d'insertion des jeunes des zones frontalières du Nord par le Premier ministre Patrick Achi ce samedi 22 janvier 2022.