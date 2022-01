Afrique: Les statistiques du premier tour - 68 buts inscrits en 36 matches

Le premier tour de la Can 2021 a connu son épilogue avec les rencontres de la 3e journée des groupes E et F disputées jeudi. Beaucoup d'enseignements à tirer de ce premier tour, notamment au niveau des chiffres.

Sur le plan offensif, la Can 2021 a connu un démarrage au diesel pour se lancer véritablement lors des deux dernières journées de la phase de poules. Ce sont au total 68 buts qui ont été inscrits en 36 matches. On ne s'attendait pas à une telle hausse au regard de la première journée où seulement 12 buts avaient été inscrits en 12 matches, soit un but par rencontre. Les choses se sont décantées par la suite. Dans les deux dernières journées, on a enregistré respectivement 29 et 27 buts inscrits. Lors de la Can 2019, se sont également 68 buts qui avaient été inscrits lors du premier tour. Cependant en Égypte, on avait assisté à une première journée très prolifique avec 27 buts inscrits contre seulement 12 au Cameroun.

Cameroun, meilleure attaque

C'est la ligne offensive des Lions Indomptables qui s'est le plus mis en évidence dans cette première manche. Emmenés par son capitaine, Vincent Aboubakar auteur de 5 réalisations en trois matches, les Lions ont marqué 7 fois. Ils sont talonnés dans cette course par les Éléphants de Côte d'Ivoire et les Super Eagles du Nigeria qui totalisent chacun 6 réalisations en trois matches. Défensivement par contre, ce sont les Lions de la Teranga du Sénégal qui ont été les plus solides. Aucun but encaissé par Édouard Mendy, qui est l'actuel meilleur gardien du monde. Cinq équipes n'ont concédé qu'un seul but depuis le début de la compétition (Nigeria, Mali, Gambie, Guinée équatoriale et Égypte).

Meilleurs buteurs :

Aboubakar intouchable

Si rien n'est encore joué pour le titre de meilleur buteur de la compétition, il faut reconnaître que le capitaine des Lions Indomptables a pris une avance considérable sur ses concurrents avec ses 5 réalisations. Vincent Aboubakar a, dans son rétroviseur, le Malien Ibrahima Koné, auteur de 3 réalisations en 3 matches. Huit joueurs complètent le podium avec 2 buts inscrits chacun. Il s'agit de l'Ivoirien Nicolas Pépé, Karl Toko Ekambi (Cameroun), Ahmed Mogni (Comores), Jim Allevinah (Gabon) Ablie Jallow (Gambie), Gabadino Mhango (Malawi), Sofiane Boufal (Maroc) et Wahbi Khazri (Tunisie). Tous ces joueurs sont encore dans la compétition avec leurs sélections . Céleste Kolia