Cote d'Ivoire: Croisade contre la corruption - Des agents et fonctionnaires sanctionnés

L'application des mesures disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires et agents de l'État épinglés pour corruption a fait ses premières victimes.

Hier, au cours d'une conférence de presse, au Plateau, Goli Bi Irié Mathurin, l'inspecteur général du ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption a dévoilé le nom des personnes sanctionnées à la suite des investigations de terrain initiées dans le cadre de l'opération coup de poing menée les 6, 11, 12, 13, 14, 15 octobre et le 26 novembre 2020 dans sept établissements du secteur de la santé.

Goli Bi Irié a animé ces échanges avec les journalistes, conjointement avec Dr Ablé Ekissi, inspecteur général du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle. Il a affirmé, sur la base du rapport des investigateurs, que l'ambulancier Habib Ismaël Kalifa du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Cocody a été reconnu coupable de détournement de malades vers une clinique privée. Ainsi, il a été mis à la disposition de l'Anehci-Lmo avec suspension de toutes activités hospitalières.

Tout comme lui, Évariste Pierre Aristide a été épinglé pour corruption. Infirmier d'État, major du service d'hospitalisation médecine de l'hôpital général de Koumassi, il est frappé d'une suspension de trois mois avec incidence financière. Goli Bi Irié Mathurin a par ailleurs indiqué que le centre hospitalier régional d'Abobo est au nombre des établissements sanitaires gangrenés par la magouille.

A cet effet, il a mis à l'index Yrébé Gopré Roland, directeur de ce centre, comme celui qui favorise les actes et trafics illicites. Reconnu coupable pour manque de leadership ayant occasionné le détournement des paiements des frais d'hospitalisation, de manque de dispositifs d'accueil et de non-respect des mesures de la gratuité ciblée, le concerné est relevé de ses fonctions. De même, les responsables des services de gynécologie obstétrique, du laboratoire de biologie, du bloc opératoire et de l'accueil du centre hospitalier d'Abobo ont été remplacés.

Les mesures disciplinaires brandies par le ministre Épiphane Zoro Ballo touchent aussi Dr Boro Yves Armand. Ce dernier qui exerce à la formation communautaire de Port-Bouët 2 de Yopougon, est reconnu coupable de prescription abusive et d'utilisation de circuits parallèles d'examens de laboratoire et de détournement de patients. Il a donc été suspendu pour 3 mois. Yao Bi Djé, président du Conseil d'administration du centre de santé Agefosyn de Yopougon, est aussi dans le viseur de la loi. Reconnu coupable, il lui a été infligé un avertissement.

Goli Bi Irié Mathurin, au nom du ministre Épiphane Zoro Ballo, a tenu à spécifier que les auditions, confrontations et attestations de preuves se poursuivent pour certains mis en cause. Notamment dans les Centres hospitaliers universitaires (Chu) de Treichville et de Cocody.

Le conférencier a fait savoir que l'opération coup de poing qui est dans une phase d'expérimentation va s'étendre à toutes les villes de l'intérieur.

" Les investigations sont en train d'être menées sur le terrain ", a-t-il prévenu. Avant d'informer que cette action de lutte contre la corruption s'inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui demande de faire en sorte que la gratuité des soins soit effective sur le territoire national.

Le conférencier a également soutenu que l'opération de vérification d'allégation sera poursuivie dans les autres secteurs publics, notamment l'administration fiscale, la justice, l'éducation, le transport. " A cet effet, un calendrier au titre de l'année 2022 a été établi ", a-t-il fait savoir.