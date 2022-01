Madagascar: CIJ - Antonio Gopal réélu président

En marge de la réunion du Comité International des Jeux des Iles à Antananarivo les 17 et 18 janvier au Novotel Alarobia pour statuer sur les Jeux de 2023, cette instance a procédé au renouvellement des membres de son bureau exécutif.

Le Seychellois Antonio Gopal a été réélu à la présidence de cette institution des JIOI 2023 à Madagascar. Les autres élus sont le Mauricien Philippe Hao Thyn Voon (1er vice-président), le Maldivien Mohamad Abdul Sattar (2e vice-président), le Comorien Mohamed Ibrahim (3e vice-président) et le Réunionnais Claude Villendeuil (4e vice-président). Siteny Thierry Randrianasoloniako, président du comité olympique malgache et Jean-Claude Relaha, trésorier du COM cumuleront respectivement les postes de secrétaire général et de trésorier.

Le CIJ ne dispose pas de secrétariat permanent contrairement à la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien et cette question a été évoquée par le patron du CIJ lors de la rencontre avec la presse, mardi. La prochaine réunion du CIJ est prévue pour fin décembre 2022 ou début 2023 pour statuer et parler des avancées des préparatifs des 11es Jeux des Iles.