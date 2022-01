Madagascar: Itaosy - Ambavahaditokana - La route est à nouveau praticable

Les travaux de réhabilitation du tronçon de route desservant Itaosy, devant la station Galana et la commune d'Ambavahaditokana, sont achevés.

Celui-ci est actuellement praticable si de nombreux usagers se plaignaient de sa forte dégradation depuis si longtemps, entraînant des embouteillages monstres tout au long de l'année. " L'adjudicataire du marché a bel et bien respecté la qualité des travaux et les normes prédéfinies dans les cahiers de charge et suivant le contrat.

C'est une première étape permettant d'effectuer une réception provisoire desdits travaux. Toutefois, l'entrepreneur est toujours en charge de la réalisation des travaux de réfection de ce tronçon de route réhabilité en cas de dégradation durant la période des pluies, entre autres ", a soulevé un technicien du ministère des Travaux publics, lors de la réception technique de ces travaux, hier à Itaosy.

Satisfaction. Il est à rappeler que ce tronçon de route, d'une longueur totale de 2 km 350 m et d'une largeur moyenne de 3,7 m, permet d'assurer la liaison avec sept communes environnantes, et par la suite, la libre circulation des biens et des personnes. Une partie de ce tronçon de route a été bitumée tandis que l'autre partie de la chaussée en pavé a été réhabilitée.

Les usagers de la route n'ont pas caché leur satisfaction par rapport à la réfection de cette route reliant Andranonahoatra, Itaosy et Ambavahaditokana. " Nous pouvons désormais effectuer jusqu'à sept tours en une journée contre cinq auparavant ", a témoigné un chauffeur de véhicule de transport en commun pratiquant sur cet axe routier vers Itaosy. Le ministère des Travaux publics veille à l'amélioration du quotidien et du bien-être de la population à travers l'amélioration du réseau routier à Madagascar.