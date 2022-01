Madagascar: Littérature - À la rencontre de Roël Ranarivelo dans " Volana iray, mpanoratra iray "

Le programme du ministère de la Communication et de la Culture " Volana iray, mpanoratra iray " vise à promouvoir la littérature malgache. Pour ce mois de janvier 2022, c'est l'écrivain Roël Ranarivelo qui est mis à l'honneur.

Roël Ranarivelo, de son vrai nom Harilala Ranarivelo est un écrivain, journaliste, poète malgache né le 6 janvier 1962 à Ankadibevava. Au-delà de ses différentes fonctions, notamment au sein de SOMACODIS du Conseil de Développement d'Andohatapenaka, Roël Ranarivelo a consacré une partie de sa vie à l'écriture. Il a commencé à écrire pour le journal dès l'âge de 15 ans. Une expérience en amenant une autre, il se mettra par la suite à l'écriture d'histoires radiophoniques qui seront diffusées sur la radio nationale. Parmi les quelques œuvres que le grand public lui connaissent, nous pouvons citer le poème " Antso " publié dans le journal Gazety Dina ; la pièce radiophonique " Manaiky ho iraka " sur Radio Fahazavana ; ou encore les fictions " Rom-boay " et " Saringotra ".

Si certaines œuvres de Roël Ranarivelo ont été publiées dans de nombreux recueils, les plus connues restent cependant celles diffusées dans la presse écrite et les radios locales. C'est d'ailleurs à travers des publications dans les journaux Vaovao, Dina, Midi Madagasikara et sur les ondes de la RNM et de la Radio Don Bosco que l'écrivain a rencontré un grand nombre de son lectorat. Membre de plusieurs associations locales d'auteurs, d'écrivains et de poètes comme HAVATSA-UPEM, SYNAEL, FAHAMA ou Sakaizan'ny Tanora, Roël Ranarivelo est un de ces fervents défenseurs de la langue malgache ou Malagasy. Il est toujours actif en ce moment et publie régulièrement des poèmes sur sa page Facebook.

Pour le ministère de la Communication et de la Culture, porteur de ce programme, il semble important de faire connaître au grand public tous ces écrivains qui ont fait la littérature malgache, qui pour la plupart, sont encore méconnus, enfouis derrière leurs œuvres. Et depuis ce " Volana iray, mpanoratra iray ", on doit avouer qu'on en sait plus sur la littérature et la culture locale, auparavant laissées aux oubliettes et au cercle des poètes.