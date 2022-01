Madagascar: Un appel à bénévolat pour Réveiller le sens de la solidarité

Les efforts déployés pour venir en aide aux sinistrés sont méritoires. Les services offerts par les personnels présents sur le terrain nécessitent de moyens importants.

Durant ces premiers jours, l'État a assumé son rôle en apportant des aides matérielles (nourritures, vêtements chauds et couvertures), mais cette implication ne peut pas suffire pour couvrir tous les besoins et c'est dans ce cadre qu'un appel à bénévolat a été lancé par la commune. C'est une grande première à Madagascar et elle va permettre de voir comment se manifeste le sens de la solidarité chez les citoyens.

Un appel à bénévolat pour Réveiller le sens de la solidarité

La CUA a voulu réveiller certainement le sentiment altruiste des citoyens en lançant cet appel au bénévolat. Les associations humanitaires jouent ce rôle et elles se trouvent en première ligne. Mais cette fois-ci, c'est aux particuliers ayant pris conscience de l'étendue de la détresse de certains de leurs concitoyens que cet appel s'adresse. En fait, ce sont des services désintéressés que l'on demande car ils vont être faits sans rémunération. Le volontaire se prendra en charge. Les commentaires faits en réponse à cet appel au bénévolat sur facebook sont partagés mais il n'y a pas d'avis hostiles.

Certains ironisent et disent que les citoyens sont déjà suffisamment occupés pour survivre et qu'ils ne peuvent pas travailler gratuitement. Mais d'autres disent que c'est à l'État de s'occuper de cela. D'autres trouvent l'initiative louable, mais ne disent pas qu'ils sont intéressés. En fait, c'est peut-être l'occasion de créer une synergie entre toutes les bonnes volontés qui ont besoin d'être encouragées. L'appel a été lancé hier. Les candidatures doivent être envoyées en messages privés à la CUA. On verra les résultats très rapidement.