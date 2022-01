Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance - Tous les directeurs centraux et généraux ont désormais une lettre de mission

Nommée à la tête du ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration (Mfpma) en avril 2021, Anne Désirée Ouloto ne rechigne pas à sa volonté de jouer à fond la carte de la bonne gouvernance dans son département.

En un peu plus de dix mois de présence, elle a engagé de nombreuses réformes qui redorent ostensiblement l'image de l'administration publique ivoirienne. Des mesures mises en œuvre sous le sceau de la transparence, de l'efficacité, de la célérité, de l'exemplarité et de la redevabilité.

Anne Ouloto a posé un jalon supplémentaire de cette dynamique, le 17 janvier dernier, dans son discours d'orientation à la cérémonie de rentrée solennelle 2022 du Mfpma à l'École nationale d'administration (Ena) à Cocody. La ministre a remis, à cette occasion, des lettres de mission à 18 directeurs centraux et généraux de son département, y compris l'inspecteur général du ministère. Ces documents individualisés comportent des directives claires. Ils notifient à chaque détenteur les attentes de la ministre de tutelle pour les missions qui leur sont confiées et l'atteinte des objectifs assignés.

La lettre de mission fixe, par ordre de priorité, les activités à mettre en œuvre par chaque directeur, conformément à ses missions et attributions définies par le décret portant organisation du ministère en charge de la Fonction publique. Il décrit avec précision la nature et les conditions des taches confiées aux collaborateurs de la ministre.

Cette initiative d'Anne Désirée Ouloto est une grande première dans l'histoire de la Fonction publique ivoirienne. Elle tranche avec les habitudes de gouvernance du département. Par cet acte, la ministre engage ses collaborateurs à travailler avec rigueur et professionnalisme. L'enjeu de cette nouvelle approche de haute portée administrative est d'obtenir des résultats conformes aux attentes.

" Nous devons être plus ambitieux et faire mieux, afin de produire des prestations de grande qualité au public. Et cela exige de la rigueur et de la détermination. C'est ce challenge que nous nous devons de relever ensemble, dans la synergie d'actions, et dans la convergence des valeurs éthiques et professionnelles. Cette démarche, devra se nourrir d'une culture et d'une conscience de bonne gouvernance, dans l'exécution de nos tâches quotidiennes ", a exhorté Anne Ouloto au terme de son discours à l'amphithéâtre Félix Houphouët-Boigny de l'Ena.