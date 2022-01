Cote d'Ivoire: Abengourou - Une quarantaine de jeunes formés au montage d'un projet en vue de leur autonomisation

Un atelier de formation d'une quarantaine de jeunes venus des villes de Bondoukou et Daoukro, s'est tenu du 19 au 21 janvier à Abengourou.

Cette formation entre dans le cadre de l'exécution d'un projet dénommé "Jeunes de Valeurs ", financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par le bureau local de la Fondation allemande Friedrich-Ebert-Stiftung. Sur les objectifs de ce projet, Karamoko Diakité le coordonnateur national de cette initiative a expliqué que cet atelier vise à donner les outils nécessaires aux participants pour une bonne démarche entrepreneuriale.

En clair, il s'agit d'apprendre à ces jeunes le montage, la mise en œuvre et le suivi d'un projet. Au plan national, ce sont 200 participants âgés de 18 à 40 ans qui ont été ciblés dans une dizaine de villes, sur toute l'étendue du territoire national. A la suite de ces renforcements de capacités, les apprenants seront invités à lancer une activité économique dans leur communauté. Et ce, afin de mettre ces enseignements en pratique et prendre un élan vers leur autonomisation économique. Dans son éclairage, le coordonnateur du projet a indiqué qu'à cet effet, ces jeunes seront invités à soumettre une proposition de projet bancable avec un plan d'affaires, à un comité d'évaluation.

Aussi, pour donner à ces apprenants tous les outils nécessaire de leur autonomisation, N'guetta N'guessan le formateur a animé plusieurs modules portant, entre autres, sur l'identification des besoins commerciaux d'une région, la recherche de marché et de financements, le développement du business plan, le fonctionnement des coopératives, la mutualisation des capacités et ressources, le coaching personnalisé, etc.