Cote d'Ivoire: Coopération bilatérale - Le Ministre d'Etat Adjoumani reçu en audience par le président Nana Akufo-Addo

Le Ministre d'Etat Adjoumani a été reçu, le vendredi 21 janvier 2022, en audience par le Président de la République du Ghana. En marge de la deuxième réunion du Comité de pilotage de l'Initiative Cacao Côte d'Ivoire - Ghana, le Ministre d'Etat Kobenan Kouassi Adjoumani, Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, a été reçu en audience par SE Nana Akufo-Addo, Président de la République Sœur du Ghana.

Au cours de cette audience le Ministre d'Etat a transmis au Président Ghanéen les mots de compassion et de solidarité du Président de la République de Côte d'Ivoire, SEM Alassane Ouattara, à son homologue et frère, suite au regrettable accident qui s'est produit récemment Apiate, non loin de Bogoso, une ville minière située dans la région Occidentale, à environ 300 kilomètres à l'ouest d'Accra et qui a fait état de plusieurs pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels.

Suite à cela, le Ministre d'Etat Adjoumani a également salué au nom du Président de la République, SEM Alassane Ouattara, l'engagement de son frère SE Nana Akufo-Addo, aux côtés de ses pairs de la CEDEAO, dans le cadre de la recherche de la paix et de voies pacifiques pour le règlement des conflits, dans une vision commune de maintenir la stabilité au niveau sous-régional.

Le Ministre d'Etat a également fait part au Président de la République Ghanéen, les conclusions de la deuxième réunion du Comité de pilotage de l'Initiative Cacao Côte d'Ivoire - Ghana en insistant sur la vision de cette instance qui cadre parfaitement avec celle des Présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo. Ainsi, il a émis le souhait que dans le cadre du futur Sommet Union Européenne - Afrique, nos Chefs d'Etat respectifs puissent s'aligner sur une position commune pour défendre au mieux les intérêts des producteurs de Cacao dont le bien-être, a-t-il rappelé, est au cœur de leur politique sociale.

Soulignons que le Ministre d'Etat Adjoumani était accompagné de son collègue et homologue Ghanéen, le Ministre Owusu Akoto, de l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, du Directeur Général du Conseil du Café et du Cacao, du Directeur Exécutif du Ghana Cocoa Board et du Secrétaire Exécutif de l'Initiative Cacao Côte d'Ivoire - Ghana.