Afrique: El Hadji Diouf - " Le peuple Algérien ne leur pardonnera pas s'ils ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde "

El Hadji Diouf a participé au tirage au sort des 10 prétendants africains en lice pour une place à la Coupe du Monde 2022.

Le tirage au sort des barrages pour la Coupe du Monde 2022 a eu lieu à Douala ce samedi. La légende sénégalaise El Hadji Diouf, double lauréat du prix du joueur africain de l'année et quart de finaliste de la Coupe du Monde de la FIFA 2002 avec le Sénégal, a été l'un des assistants lors de la cérémonie. Il était sur scène avec l'ancien attaquant togolais Emmanuel Adebayor. A l'issue du tirage au sort, l'ancien Lion de la Teranga a réagi au micro de Dounia MESLI, envoyée spéciale d'Africa Top Sports à Douala.

Sur le tirage du Sénégal qui affrontera l'Egypte

Le tirage du Sénégal, je dirais que les amoureux du football doivent me payer Adebayor et moi parce qu'on vous a donné que de très grands matchs. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut demander de plus d'avoir le Sénégal-Égypte ? Cameroun-Algérie, Ghana-Nigéria, Mali- Tunisie, ce sont des affiches de très haut niveau. Ce que je peux dire pour le Sénégal, l'histoire va se répéter encore, j'espère que l'histoire va se répéter encore parce qu'en 2002 pour se qualifier il fallait qu'on aille en Égypte pour se qualifier et gagner contre les Egyptiens et c'est ce qu'on a fait pendant tout le tournoi. Aujourd'hui j'espère que l'histoire va se répéter je suis sûr et confiant car j'ai la meilleure équipe d'Afrique Aujourd'hui. On a des jeunes Sadio Mané et Salah et grands joueurs d'aujourd'hui et de cette époque à eux de montrer que chacun peut porter son pays et pourquoi pas Sadio Mané nous amener pour une troisième fois à la Coupe du Monde.

Sur les Fennecs d'Algérie éliminés très tôt de la CAN 2021

Ça peut être traumatisant mais par contre je me méfie de cette équipe Algérienne qui est blessée. Ils ont la chance juste après leur élimination de jouer les matchs de la Coupe du Monde et de se faire pardonner par le peuple Algérien car le peuple Algérien aime le football et ne leur pardonnera pas s'ils ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde. Cette génération des Fennecs n'est pas encore fini et que personne ne croyait que l'Algérie allait rentrer de sitôt mais maintenant ils ont la chance de jouer les qualificatifs de la Coupe du Monde, c'est à eux de se faire pardonner. Mais par contre quand on joue contre le Cameroun, rien n'est encore gagné car mentalement ils sont très fort et sont capable de tout.