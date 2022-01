Afrique: Frederick Acheampong - " Le Ghana fera une bonne préparation pour éliminer le Nigeria et se qualifier pour le Mondial "

Frederick Acheampong, membre du comité exécutif de la Fédération Ghanéenne de Football, a assisté ce samedi au tirage au sort des barrages de la Coupe du monde 2022.

La rivalité entre le Ghana et le Nigeria dans le football ne se terminera pas de sitôt. La Confédération Africaine de Football (CAF) procédé ce samedi à Douala au tirage au sort des barrages de la Coupe du monde 2022. On aura droit à un derby d'Afrique de l'Ouest entre le Ghana et le Nigeria pour une place à la Coupe du Monde de la FIFA. Frederick Acheampong s'est également prononcé sur tirage au sort en général et sur la rivalité entre les Super Eagles et les Black Stars. C'était au micro de Dounia MESLI, envoyée spéciale d'Africa Top Sports à Douala.

Que pensez-vous de ce tirage au sort ?

C'est un tirage intéressant. On parle des 10 meilleures équipes sur le continent. Et chaque équipe présente à ce niveau est capable de représenter l'Afrique à la Coupe du monde. Il n'y a que de grands matchs qui nous attendent.

Que dites-vous sur le tirage de votre pays, le Ghana éliminé de la CAN et qui affronte le Nigeria qui est performant en ce moment ?

Si vous jugez cette rencontre sur la performance du Ghana lors de la CAN 2021, c'est facile de dire que le Nigeria va battre le Ghana. Mais les Nigérians qui étaient dans la salle à mes côtés s'attendent à un grand match contre le Ghana. On s'est affronté à plusieurs. On les connaît et ils nous connaissent. Et je suis confiant que le Ghana fera une bonne préparation pour éliminer le Nigeria et se qualifier pour le Mondial. Le Ghana est déjà passé par une telle situation. Lors de la CAN 2006 en Égypte, nous étions éliminés en phases de groupe et tout le monde disait qu'on était en déclin. Mais nous avons fait la même année, la fierté de l'Afrique lors de la Coupe du monde en Allemagne. Le Nigeria est en train de réaliser une magnifique campagne dans cette CAN, mais se qualifier pour la Coupe du monde est une autre chose.

Après l'élimination du champion en titre, qu'attendez-vous pour la suite de la CAN ?

J'ai regardé plusieurs matchs comme Sierra Leone-Côte d'Ivoire (2-2), Malawi-Sénégal (0-0), Guinée Équatoriale-Algérie (1-0) et d'autres matchs. Et ce que je peux dire c'est qu'il est très sage de la part de la CAF d'avoir augmenté le nombre de participants de 16 à 24. Donner la chance aux pays comme les Îles Comores, la Gambie ou encore la Mauritanie est une très bonne décision. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'il y aura encore plus de matchs intéressants dans cette compétition.