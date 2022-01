Sénégal: Le pays aux urnes pour les élections locales

La campagne électorale est terminée. Place ce dimanche aux élections municipales et locales au Sénégal.

La campagne électorale a été plutôt réussie pour la plupart des candidats en lice mais inégale et parsemée de violences mineures, déplore Maïmouna Diéye, l'une des candidates de l'opposition :

"Les difficultés que nous rencontrons sont les mêmes partout. Il y a eu un peu de violence. Mais il y a surtout des difficultés liées aux moyens logistiques. On les contourne et on avance."

Les enjeux de ces élections locales varient d'un camp à l'autre. Pour les candidats du parti au pouvoir, l'APR du président Macky Sall, l'enjeu est de garder les anciens sièges dans les collectivités locales et d'en gagner d'autres pour s'assurer de la majorité.

Quant à l'opposition basée à Dakar, elle veut à tout prix gagner le maximum de sièges. Pour y parvenir, elle se positionne comme une lanceuse d'alertes et ne cesse de contester les décisions du gouvernement.

Les femmes représentent 10 % des candidats

Dans cette bataille électorale, les femmes trouvent un peu plus leur place, fait remarquer le professeur Fatou Sow Sarr, la présidente du Caucus des femmes leaders pour la parité :

"On a fait campagne depuis un an pour augmenter le taux, on a fait des plaidoyers, on est allé voir des leaders pour avoir au moins 10% de femmes investies. Aujourd'hui, on en est au moins à 16%. Pour le moment, nous avons 90 femmes têtes de liste majoritaires et 23 femmes têtes de listes proportionnelles."

Plusieurs fois reportées, les élections locales du 23 janvier prochains seront les premières depuis la réélection du président Macky Sall en février 2019.