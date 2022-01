Sénégal: Kédougou - 70% des cartes d'électeur distribuées

Le taux de retrait des cartes d'électeurs issues de la révision dans le département de Kédougou se situe à 70%. L'information vient du préfet du département qui a annoncé en outre que tout le matériel électoral pour le scrutin du 23 janvier est en place.

KEDOUGOU- Pour la révision, il y avait 2059 opérations effectuées dans tout le département de Kédougou. Notamment à travers les nouvelles inscriptions, les modifications et les changements de statuts. Ainsi, "on a reçu, 1897 cartes et on a distribué 1331 cartes. Soit un taux de distribution de 70℅ dans le département de Kédougou. Il y a donc 566 cartes d'électeurs qui restent pour la distribution. Il y a eu trop de rejet du fait que des gens déjà inscrits sont venues pour se réinscrire encore alors qu'ils sont déjà sur le fichier. Et on ne peut pas s'inscrire deux fois", a éclairé le préfet de Kédougou, Thierno Souleymane Sow.

16 559 électeurs inscrits dans la commune de Kédougou

Par ailleurs, il a révélé qu'au niveau départemental tout le matériel électoral est reçu. "Et la mise en place du matériel lourd commence cet après-midi du vendredi et elle va se poursuivre ce samedi" a-t-il indiqué.

Le préfet du département a par ailleurs informé que le nombre d'électeurs au niveau de la commune de Kédougou est de 16 509. Au niveau département, le scrutin va se dérouler dans 102 bureaux de vote. Au niveau communal, on dénombre 31 bureaux de vote répartis 8 lieux de vote.